Znate li uopće što je ekološki otisak, kako se mjeri i zašto je važan?

U prosincu je u Madricu u organizaciji Ujedinjenih naroda održan dvotjedni klimatski samit COP25, u kojem su svjetske vođe pokušale dogovoriti metode i mehanizme pomoću kojih bismo izbjegli katastrofalne učinke globalnog zagrijavanja. Ekolozi i drugi stručnjaci, kada govore o razini utjecaja čovjeka na klimatske promjene, najčešće govore o razini ugljičnog dioksida koji ispuštamo u atmosferu te o ekološkom otisku

Što je to zapravo ekološki otisak i zašto ga mjerimo? Postoji više definicija ekološkog otiska. Najjednostavnije rečeno, to je jedini pokazatelj koji uspoređuje iskorištavanje ili potražnju pojedinaca, vlada i poduzeća prema prirodnim resursima s onim što Zemlja može obnoviti.

Opisuje se i kao mjera ljudskih zahtjeva prema ekosustavu Zemlje te naš odnos prema prirodi, zatim kao mjera koja pokazuje koliko je svakome od nas, pojedinačno, potrebno površine da zadovolji svoje potrebe u hrani, stanovanju, energiji, transportu ili odlaganju otpada, a treća verzija govori o tome da je to kvantitativna mjera koja pokazuje koliko države, regije, gradovi, pa i pojedinci stvaraju pritisak i troše planet te koliko taj pritisak prelazi granice održivosti.

Ekološki otisak je mjerljiv i može se izračunati, a na internetu postoji i hrpa kalkulatora pomoću kojih možete izračunati vlastite brojke. Global Footprint Network ima svoj kalkulator i možete ga pronaći ovdje ako vas zanima koliki je vaš utjecaj na planet.

I biokapcitet i ekološki otisak izraženi su zajedničkom jedinicom koja se naziva globalni hektar (gha). To je jedinica za mjerenje naših zahtjeva prema Zemlji (ekološki otisak) i sposobnosti Zemlje da im udovolji (biokapacitet).

Prema WWF-ovom Izvještaju o stanju planeta, sve zemlje u našoj regiji žive iznad svojih prirodnih kapaciteta. Dokazuju to i podaci GFN-a.

Prema tim podacima, Slovenija predvodi našu regiju s najvećim ekološkim otiskom i prva je ušla u ekološki dug još 27. travnja ove godine. Slijede Hrvatska (1. lipnja), Crna Gora (12. lipnja), Bosna i Hercegovina (10. lipnja), Srbija (18. lipnja) i Makedonija (23. srpnja). To znači da su spomenute zemlje do navedenog datuma potrošile resurse te ostatak godine žive na ekološki dug.

S obzirom na to da će svjetska populacija dostići 9,6 milijardi stanovnika do 2050. godine i skoro 11 milijardi do 2100., biokapacitet za svakog stanovnika Zemlje još će se smanjiti te će biti pravi izazov održavati njegovu razinu s obzirom na smanjenje kvalitete zemljišta, oskudicu pitke vode i povećane troškove energije, poručuju iz WWf Adrije.