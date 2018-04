Živi zid: Veliki dio vlasništva Agrokora završit će u stranim rukama

Prema današnjem nacrtu nagodbe velik dio vlasništva Agrokora završit će u stranim rukama, ustvrdili su u utorak čelnici Živog zida

"Strani vlasnici će odlučivati što će biti s imovinom Agrokora, nema nikakve garancije da će proizvodnja ostati ovdje, provodit će se tuđe, a ne hrvatske politike", ustvrdio je Sinčić.

Osim toga, nije jasno koliko će malih dobavljača preživjeti jer je dosad od 900 milijuna kuna duga naplaćeno samo 400 milijuna.

Sinčića situacija s Agrokorom podsjeća na MOL-ovo preuzimanje Ine. "Sve se više čini da će to biti posao u tom smjeru, a otkako je MOL preuzeo Inu došlo je do totalne devastacije te tvrtke - od kadrova i izdvajanja maloprodaje do gašenja rafinerije", kazao je.

Saborski zastupnik Živog zida Branimir Bunjac ustvrdio je da izvanredni povjerenik Fabris Peruško pritišće direktore u Agrkorovim tvrtkama da "provode nezakonitosti i prikazuju lažne bilance kako bi se postigla umjetna nagodba", a potom će se ti direktori transferirati u tvrtke pod državnim nadzorom, čime se "potvrđuje upletenost države u koruptivnu mrežu zvanu Agrokor".