Dogovoreni osnovni elementi nagodbe u Agrokoru, Peruško potvrdio: Sberbank će dominirati

Premijer Andrej Plenković sastao se s izvanrednim povjerenikom za Agrokor Fabrisom Peruškom i predstavnicima privremenog vjerovničkog vijeća

Cijeli proces sažeo je u jednu riječ: povjerenje. 'To je povjerenje dobavljača, povjerenje kreditora koji su dali svježu likvidnost i povjerenje svih uključenih aktera u proces ', rekao je.

Dalić je kazala da je sistemski rizik stečaja Agrokora danas u potpunosti uklonjen. 'Postignut je dogovor unatoč vidljivim i nevidljivim pritiscima svih onih koji nisu željeli da uspije ovaj proces. Ovaj načelni sporazum otvara put oblikovanju konačnog teksta nagodbe koji će omogućiti da se Agrokor vrati u redovito poslovanje', dodala je.

'Vjerovnici su iskazali veliko međusobno povjerenje, što je omogućilo to da restrukturiranje nije palo na teret poreznih obveznika. To treba podcrtavati, taj proces je jedinstven u svijetu. Kompanija je stabilizirana, a to nisu platili porezni obveznici', rekla je.