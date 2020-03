Žigmanov: DSHV izlazi na izbore u koaliciji Ujedinjena demokratska Srbija

Jedina stranka hrvatske manjine u Srbiji izići će na izbore u travnju u koaliciji s prodemokratskim i proeuropskim strankama, organizacijama i pojedincima, najavio je u srijedu predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislav Žigmanov

„Nju čine osobe, stranke i organizacije koje se javno, nedvosmisleno i dosljedno zalažu za europsku budućnost Srbije. Mislim da smo se pozicionirali s onima koji su nama bliski i s kojima kao predstavnici hrvatske manjine dijelimo slične političke ciljeve i vrijednosti“, izjavio je tim povodom Žigmanov.

Govoreći o listama kandidata dodao je da će na republičkim izborima kandidat DSHV-a biti on, Tomislav Žigmanov, a na pokrajinskima dopredsjednik stranke Mirko Ostrogonac.

DSHV će u sklopu ove koalicije nastupiti i na lokalnim izborima u Subotici, Somboru, Baču, Zrenjaninu i Pančevu, Novom Sadu i Beočinu.

Žigmanov je dodao kako nisu imali kontakte s vladajućom Srpskom naprednom strankom.

„Međutim, najveći problem je što smo i ovoga puta ostali bez zajamčenih mandata. Izlika je srbijanskih dužnosnika bila kako se to ne može provesti bez izmjene ustava, no to se pokazalo neistinito. Naime, bili smo svjedoci promjene izbornog zakonodavnog okvira po pitanju cenzusa za ulazak u parlament“, naveo je među ostalim čelnik DSHV-a.

Istaknuo je kako u „Srbiji ne postoji politička spremnost da se osiguraju garantirani mandati“, i zato je ostala jedina mogućnost da se ide s onima koji su očitovali interes za položaj hrvatske manjine.

DSHV je najavio kako će do konca tjedna trajati prikupljanje potpisa potpore u sjedištu stranke, kao i mjestima u kojima djeluju njezina podružnice ili mjesni odbori.

Pitanje zajamčenih mandata u skupštini Srbije i Vojvodine za predstavnike hrvatske manjine, po uzoru na model koji u Hrvatskoj postoji za srpsku manjinu, godinama je u vrhu popisa otvorenih pitanja u odnosima Srbije i Hrvatske.

DSHV je zato prinuđen ulaziti u koalicije s drugim demokratskim, proeuropskim regionalnim ili beogradskim strankama.

Stranka hrvatske manjine je na prethodnim izborima nastupila u koaliciji s Demokratskom strankom (DS), u sklopu čijega oporbenog kluba zastupnika u Skupštini Srbije je djelovao čelnik DSHV-a Tomislav Žigmanov.