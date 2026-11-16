Žestoka reakcija na mimohod u Splitu: 'Nećemo šutjeti dok se briše povijest grada i veliča ustaška simbolika'

Mimohod u čast Frane Tente, tijekom kojeg su splitskim ulicama prošli sudionici odjeveni u crno, s kapuljačama, bakljama i zastavama s prvim bijelim poljem, izazvao je novu oštru reakciju.
Socijalistička radnička partija (SRP) osudila je skup, poručivši da se ne može govoriti samo o odavanju počasti mladiću koji je 1948. umro u zatvoru, a pritom zanemariti političku simboliku mimohoda i odnos Splita prema vlastitoj antifašističkoj prošlosti.
U priopćenju objavljenom u ponedjeljak SRP upozorava da se događaj, tijekom kojeg su se čuli i povici 'Smrt komunizmu', mora promatrati u širem kontekstu odnosa prema povijesti grada.
Prema njihovu stajalištu, nije riječ o izdvojenom incidentu, nego o nastavku dugogodišnjeg potiskivanja antifašističke baštine i povijesnog revizionizma.
'Kakav je to Split koji zaboravlja vlastite osloboditelje, a istodobno podiže spomenička obilježja onima čija se politička simbolika i povijesna povezanost vežu uz ustaški pokret?', pitaju iz SRP-a.
Podsjećaju da je Split tijekom Drugog svjetskog rata dao velik doprinos Narodnooslobodilačkoj borbi, u kojoj su sudjelovale tisuće njegovih stanovnika, dok su mnogi izgubili živote.
'Uklonjeno je čak 169 naziva i obilježja'
Posebno oštro kritiziraju odnos gradskih vlasti prema antifašističkoj baštini nakon 1990. godine.
Prema podacima na koje se pozivaju, odlukama Gradskog vijeća iz 1992. uklonjen je velik broj naziva ulica, trgova i drugih javnih površina povezanih s Narodnooslobodilačkom borbom. Navode i da su tijekom godina nestajale spomen-ploče i druga obilježja.
Splitski antifašisti, kako prenosi SRP, upozoravaju na ukupno 169 uklonjenih naziva i obilježja.
Stranka posebno izdvaja uklanjanje datuma 26. listopada 1944., dana oslobođenja Splita, sa štandarca na Pjaci.
Smatraju da takvi potezi postupno brišu javno sjećanje na ljude koji su sudjelovali u oslobođenju grada od fašističkog okupatora.
Sporan i mogući spomenik Frani Tenti
U priopćenju se otvara i pitanje inicijative za podizanje spomenika Frani Tenti.
Iz SRP-a naglašavaju da okolnosti njegove smrti zaslužuju ozbiljno povijesno istraživanje i da svaka ljudska žrtva zaslužuje pijetet. Međutim, smatraju da se pritom ne smiju zanemariti činjenice o njegovu političkom djelovanju.
Posebno upozoravaju na Tentinu povezanost s profašističkim Hrvatskim oslobodilačkim pokretom te oslikavanje lika Ante Pavelića i ustaškog simbola slova U, koje navode kao dio njegova djelovanja.
'Ne može se od jedne ljudske tragedije graditi politički spomenik ustaškoj simbolici, a istodobno prešućivati tisuće žrtava fašizma i doprinos građana koji su Splitu donijeli slobodu', poručuju.
Pritom postavljaju pitanje zašto se, umjesto novih spomeničkih inicijativa, ne obnavljaju uklonjena antifašistička obilježja i ne vraćaju nazivi povezani s jedinicama koje su sudjelovale u oslobođenju Splita.
'Split nije oslobođen da bi se danas njegovim ulicama širila mržnja'
SRP od gradskih vlasti traži zaštitu i obnovu antifašističkih spomen-obilježja, povratak povijesnih naziva ulica te dostojanstveno obilježavanje 26. listopada, Dana oslobođenja Splita.
'Nećemo prihvatiti izjednačavanje antifašizma i fašizma, partizanskog otpora i ustaške kolaboracije, osloboditelja i onih koji su služili okupatoru', ističu.
Upozoravaju i na poruku koja se, prema njihovu mišljenju, šalje budućim generacijama kada se uklanjaju obilježja antifašističke prošlosti, a istodobno otvara prostor za spomenike osobama povezanim s ustaškim pokretom.
'Nećemo dopustiti da se žrtve antifašističke borbe pretvore u nepoželjno sjećanje, a poražene fašističke ideje u prihvatljivu javnu pojavu', zaključuju iz SRP-a.
Njihovo priopćenje tako je ponovno otvorilo raspravu koja nadilazi sam mimohod u čast Frane Tente - kako Split obilježava vlastitu povijest, kome podiže spomenike i kakvu poruku time šalje.