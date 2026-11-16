Žestoka reakcija na mimohod u Splitu: 'Nećemo šutjeti dok se briše povijest grada i veliča ustaška simbolika'

Socijalistička radnička partija (SRP) osudila je skup, poručivši da se ne može govoriti samo o odavanju počasti mladiću koji je 1948. umro u zatvoru, a pritom zanemariti političku simboliku mimohoda i odnos Splita prema vlastitoj antifašističkoj prošlosti.

U priopćenju objavljenom u ponedjeljak SRP upozorava da se događaj, tijekom kojeg su se čuli i povici 'Smrt komunizmu', mora promatrati u širem kontekstu odnosa prema povijesti grada.

Prema njihovu stajalištu, nije riječ o izdvojenom incidentu, nego o nastavku dugogodišnjeg potiskivanja antifašističke baštine i povijesnog revizionizma.

'Kakav je to Split koji zaboravlja vlastite osloboditelje, a istodobno podiže spomenička obilježja onima čija se politička simbolika i povijesna povezanost vežu uz ustaški pokret?', pitaju iz SRP-a.

Podsjećaju da je Split tijekom Drugog svjetskog rata dao velik doprinos Narodnooslobodilačkoj borbi, u kojoj su sudjelovale tisuće njegovih stanovnika, dok su mnogi izgubili živote.