Ženu optužili za ubojstvo bebe jer je pobacila nakon što je upucana u trbuh

Žena iz Alabame koja je pobacila nakon što je upucana u trbuh, optužena je za ubojstvo svog nerođenog djeteta. Marshae Jones (27) je bila pet mjeseci trudna kada ju je prošloga prosinca upucala druga žena ispred trgovine u Pleasant Groveu, blizu Birminghama grada u Alabami u SAD-u

Jones je sud optužio za ubojstvo i očekuje ju zatvor uz 50.000 dolara jamčevine, dok je žena koja je pucala na nju, oslobođena, prenosi The Guardian .

U optužnici koja je podignuta protiv Jones stoji kako je 'namjerno dovela do smrti svog nerođenog djeteta jer je inicirala sukob premda je znala da je u petom mjesecu trudnoće'. Do svađe, koja je dovela do tragičnog gubitka, došlo prošloga prosinca u trgovačkom centru koji se nalazi u pregrađu Birminghama, grada u Alabami. Na Jones je pucala 23-godišnja Ebony Jemison koja je oslobođena optužbi jer je 'djelovala u samoobrani kad je povukla okidač pištolja'.

Alabama je nedavno donijela jedan od najstrožih zakona o pobačaju u cijelom SAD-u pa mnogi ovaj slučaj vide kao novi napad na žene općenito.

U međuvremenu Jonesina obitelj tvrdi kako ona nije započela svađu te da joj je gubitak djeteta dovoljna kazna.