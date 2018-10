Željko Sačić podnio ostavku u Hrvatskom generalskom zboru zbog prosvjeda u Vukovaru

Željko Sačić, član Hrvatskog generalskog zbora (HGZ) dao je neopozivu ostavku u srijedu na mjestu u Upravnom odboru, što je reakcija na odluku predsjednika HGZ-a Pavla Miljavca koji je nakon sastanka s premijerom Andrejem Plenkovićem rekao da HGZ neće ići na prosvjed u Vukovar, ali ako netko od članova to želi, može otići

Na što je Sačić izjavio kako je izabrao stranu, 'ne pada mi na pamet ostati u takvoj organizaciji koja je postala mala podružnica HDZ-a, to je dugoročno štetno za generale i organizaciju' te dodao kako 13. listopada ide u Vukovar i da će sudjelovati u organiziranju autobusa.

Njegov stav je da institucije koje rade na istraživanjima ratnih zločina i progonu trebaju ubrzati to istraživanje i odraditi svoj posao, ali smatra 'da na ovaj način nije baš produktivno da se s takvim skupom alarmira cijela braniteljska populacija', prenosi N1.

Kao razlog navodi mogućnost da premijer od Miljavca zatraži lojalnost i potporu u pogledu solidariziranja s njegovom odlukom da se ne podrži prosvjed u Vukovaru, što on smatra da će dovesti do problema i povećanja jaza između generala i branitelja, pa je pozvao članove da to ne prihvate.

'To sam i argumentirao rekavši da mislim da premijeru treba reći da je pogriješio, da nije pokazao političku mudrost, da je to mogao iskoristiti za svoju političku opciju', rekao je Sačić, kojeg većina članova HGZ-a nije podržala.