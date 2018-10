Što je Medved htio poručiti izjavom o prosvjedu u Vukovaru? Neće se pojaviti, ali...

Ministar hrvatskih branitelja, Tomo Medved, uoči sjednice Vlade komentirao je najavljeni prosvjed u Vukovaru

'Vlada Republike Hrvatske čini iznimne napore, kao i po svim drugim pitanjima, a upoznati ste što je učinila i za očuvanje pozitivnih vrijednosti Domovinskog rata. Ovo pitanje od 1991. godine ima svoju kronologiju i povijest i bilo bi dobro kad bi se mediji pozabavili s vremenskim slijedom i što se od 1991. do današnjeg dana događalo, što se to točno dogodilo od '91. i u koje vremenskom roku', rekao je novinarima, javlja N1.

'Mi kao Vlada, ja kao ministar, imali smo nekoliko sastanaka s nadležnim tijelima i to je mjesto gdje se rješavaju optužnice, procesi i na koji način procesuirati i intenzivirati rješavanje pitanja ratnih zločinaca', dodao je.'

'Očekujemo - čuli ste barem 10 puta da to nije prosvjed protiv Vlade, da je to apel žrtve u cilju senzibiliziranja javnosti i traženju intenziviranja procesuiranja zločina. Vlada čini napore kako bi se na tom tragu procesuirali zločinci najtežih ratnih zločina i ne samo u Vukovaru i na Ovčari, nego u cijeloj Hrvatskoj i tu Vlada čini iznimne napore", kazao je.

'Što se tiče poziva gradonačelnika Vukovara, Vlada Republike Hrvatske i ja kao ministar koji sam svakodnevno u kontaktu sa žrtvama i obiteljima žrtava, koji svakodnenvo slušam iznimno stresne trenutke, dobro bi bilo usmjeriti se što to znači, koji je to broj počinitelja, što se točno dogodilo, kad je konkretno došlo do zastoja', rekao je Medved.