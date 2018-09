Plenković: Bez braniteljske potpore ne bi bilo ni hrvatske slobode

Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković rekao je u subotu na Izbornom saboru HDZ-ove Zajednice branitelja "Gojko Šušak", da bez braniteljske potpore ne bi bilo ni hrvatske slobode ni demokracije, pozvavši branitelje da budu glas razuma i odgovornosti, te je podsjetio kako je prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman u presudnim trenut+cima za hrvatski narod donosio odvažne i mudre odluke, ali je znao biti i mudar i taktičan.

"Branitelji su, uz hrvatski narod i utemeljitelje HDZ-a, bili najsnažniji oslonac politike našeg utemeljitelja i prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana. To je on znao i vidio a vi ste u njemu prepoznali lidera koji je u presudnim trenutcima za hrvatski narod donosio odvažne i mudre državničke odluke", naglasio je predsjednik Vlade i HDZ-a Plenković na Izbornom saboru HDZ-ove Zajednice branitelja "Gojko Šušak".

Podsjetio je i da je prvi hrvatski predsjednik i utemeljitelj HDZ-a dr. Tuđman znao povlačiti ispravne poteze jer je "znao biti snažno odlučan kada je to trebalo. No, dr. Tuđman je znao biti i mudar i taktičan, kada su vrlo zamršene međunarodne prilike takve okolnosti postavljale pred njega, i pred tada tek priznatu Republiku Hrvatsku".

Poručio je da je predsjednik Tuđman HDZ gradio na vrijednostima i političkoj baštini najvećih hrvatskih sinova koji su davali svoj doprinos u povijesti hrvatskog naroda.

Plenković je rekao i da je dr. Tuđman HDZ vrijednosno pozicionirao na desnom centru, istaknuvši kako desni centar "znači i narodnjaštvo i demokršćanstvo i državnotvornost i domoljublje i univerzalne i europske vrijednosti".

"To je Tuđman htio i i vrlo jasno je u svim svojim nastupima davao do znanja da snažna zaštita nacionalnih interesa, u najzamršenijim i prijelomnim povijesnim trenucima, ne znači pozicioniranje HDZ-a na kraj političkog spektra i to na desnom političkom spektru. To je vrlo bitno i to moramo osvijestiti danas", naglasio je predsjednik HDZ-a premijer Plenković.