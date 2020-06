Željka Markić: 'Hod za život se ne organizira zbog političara. Mi smo u kampanji za život'

U Sisku je jutros po prvi put održan Hod za život, u organizaciji U ime obitelji, a pohodili su ga i Željko Glasnović te sisački biskup Vlado Košić, Marijana Petir i MOST-ov Nikola Grmoja, kao i Željka Markić, koja je gostovala u RTL Danas

Markić je odmah odbacila tezu da je Hod za život politički skup: ''Tu tezu jako protežu mediji. Ona nije točna. Političari dolaze. Pred izbore dolazi više i onih koji hodaju i oni koji se bune protiv onih koji hodaju - onih koji se zalažu za život, kao i oni koji promiču pobačaj. Mislim da je ovaj Hod bio super organiziran i jako sam sretna da se dogodio u Sisku u kojem sam tijekom Domovinskog rata imala priliku izvještavati kao novinarka i to je grad koji se jako puno i krvavo izborio'', kazala je Markić.

Podcrtala je pritom još jednom: ''Mi političare ne očekujemo, ne predviđamo i Hod za život se ne organizira zbog političara. On se organizira da bi ljudi kojima je važna zaštita svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti imali priliku svojim sugrađanima i cijeloj javnosti pokazati da oni smatraju da je jako važno da se život štiti od onda od kada počinje, a to je od začeća. Prema tome, drago nam je da dođu političari i novinari. Jer smatram da kada političar dođe na Hod za život, time svojim biračima i građanima poručuje - ovo je moja vrijednost. Sad, hoće li oni ustrajati na toj vrijednosti, vidjet ćemo'', kazala je Markić. Mi ne prosvjedujemo, mi hodamo i aktiviramo se za nešto, mi smo u kampanji za život, naglasila je.