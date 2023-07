Zelenski vratio zapovjednike obrane Mariupolja i Azovstala u domovinu

Повертаємося додому з Туреччини й повертаємо додому наших героїв.

Українські воїни Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Олег Хоменко, Денис Шлега нарешті будуть із рідними.

Слава Україні!



——



We are returning home from Türkiye and bringing our heroes home.… pic.twitter.com/SLX3RIWPiy