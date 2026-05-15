Putin još jednu državu želi uvući u rat? Oglasio se Zelenski

Dok se već ranije u svibnju govorilo da Rusija i Bjelorusija razvijaju opskrbne rute, poligone za obuku i drugu infrastrukturu za daljnje ratne napore protiv Ukrajine, Volodimir Zelenski je u petak naveo da je Moskva otišla korak dalje.

Konkretno ukrajinski predsjednik tvrdi da se s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom već razgovaralo o pridruživanju novim činovima agresije.

'Znamo da su održani dodatni kontakti između Rusa i Aleksandra Lukašenka s ciljem da ga uvjere da se pridruži novim ruskim agresivnim operacijama. Konkretno, Rusija razmatra planove operacija prema jugu i sjeveru od teritorija Bjelorusije – ili protiv smjera Černihiv–Kijev u Ukrajini, ili protiv jedne od država NATO-a upravo s teritorija Bjelorusije. Ukrajina raspolaže detaljima razgovora između Rusije i Bjelorusije. Ukrajina će se, bez sumnje, braniti i štititi svoje ljude ako Aleksandar Lukašenko pogriješi i odluči podržati i ovu rusku namjeru. Naložio sam našim snagama obrane i sigurnosti Ukrajine da pojačaju odgovarajući smjer i predstave plan našeg odgovora, koji će biti razmotren i odobren na Stožeru', napisao je Zelenski u petak popodne na X-u time zaprijetivši odmazdi na Bjelorusiju.