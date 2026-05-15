Putin još jednu državu želi uvući u rat? Oglasio se Zelenski

Ukrajinski predsjednik je poručio Bjelorusiji da se ne uvlači u rat protiv Ukrajine iako, navodi, Rusija već nagovara Lukašenka na taj potez. Dodao je i da su u Ukrajinci u posjedu ruskih planova za gađanje političkih i vojnih meta u Kijevu i drugim gradovima
Dok se već ranije u svibnju govorilo da Rusija i Bjelorusija razvijaju opskrbne rute, poligone za obuku i drugu infrastrukturu za daljnje ratne napore protiv Ukrajine, Volodimir Zelenski je u petak naveo da je Moskva otišla korak dalje.
Konkretno ukrajinski predsjednik tvrdi da se s bjeloruskim predsjednikom Aleksandrom Lukašenkom već razgovaralo o pridruživanju novim činovima agresije.
'Znamo da su održani dodatni kontakti između Rusa i Aleksandra Lukašenka s ciljem da ga uvjere da se pridruži novim ruskim agresivnim operacijama. Konkretno, Rusija razmatra planove operacija prema jugu i sjeveru od teritorija Bjelorusije – ili protiv smjera Černihiv–Kijev u Ukrajini, ili protiv jedne od država NATO-a upravo s teritorija Bjelorusije. Ukrajina raspolaže detaljima razgovora između Rusije i Bjelorusije. Ukrajina će se, bez sumnje, braniti i štititi svoje ljude ako Aleksandar Lukašenko pogriješi i odluči podržati i ovu rusku namjeru. Naložio sam našim snagama obrane i sigurnosti Ukrajine da pojačaju odgovarajući smjer i predstave plan našeg odgovora, koji će biti razmotren i odobren na Stožeru', napisao je Zelenski u petak popodne na X-u time zaprijetivši odmazdi na Bjelorusiju.
Rusi dugo kuhali plan napada na političke i vojne ciljeve u Ukrajini
Nakon primirja povodom 9. svibnja kada je Moskva imala svoju paradu za Dan pobjede, nastavili su se napadi dronovima u kojima je Rusija izvela najdestruktivnije i najmasovnije napade od početka rata 2022. godine.
Uz to, ukrajinski predsjednik je u svom noćnom obraćanju naveo da su u posjedu ruskih dokumenata koji popisuju političke mete i vojna postrojenja u Kijevu i drugim ukrajinskim gradovima, a kojima bi se mogli nalaziti i vladini dužnosnici. Zelenski kaže da se ovaj plan dugo kuhao.
'Neki u Moskvi ne shvaćaju da Ukrajinci nikad neće predati svoju neovisnost. Na jedan ili drugi način, nećemo predati našu zemlju, naš suverenitet, našu državu', rekao je Zelenski.