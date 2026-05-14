Rusija zasula Ukrajinu dronovima u najvećem napadu od početka rata: 'Ondje je bilo ljudi, djece'

Rusija je tijekom dvodnevnog razdoblja izvela najveći zračni napad od početka rata u Ukrajini, gađajući Kijev i druge gradove stotinama dronova, rekli su u četvrtak ukrajinski dužnosnici.

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija od srijede lansirala više od 1560 dronova. Prema riječima dužnosnika, u napadima je poginulo najmanje 11 ljudi. Zelenski je rekao da je Moskva tijekom noći lansirala više od 670 napadačkih dronova i 56 projektila, dok su jedinice protuzračne obrane oborile 41 projektil i 652 drona, priopćile su zračne snage. „Ovo sigurno nisu postupci onih koji vjeruju da se rat bliži kraju”, rekao je Zelenski. „Važno je da partneri ne šute o ovom napadu. Jednako je važno nastaviti podupirati obranu našeg zračnog prostora.”

Moskva nije komentirala napade Prema Zelenskijevim riječima, u Kijevu je poginulo najmanje pet osoba. U rijetkom dnevnom napadu izvedenom diljem zapadne Ukrajine u srijedu poginulo je šest osoba, rekli su dužnosnici. Rusija je pokrenula potpunu invaziju u veljači 2022. godine. Rat, u kojem su poginule stotine tisuća ljudi i koji je opustošio velike dijelove Ukrajine, nastavio se unatoč mirovnim naporima koje podupire SAD, premda je rusko napredovanje na bojištu ove godine usporilo. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u subotu da smatra kako se rat približava kraju. Iz Moskve nije odmah bilo komentara o napadima u četvrtak. Zelenski je rekao da je Kijev bio glavna meta noćnih napada, dodavši da je šteta zabilježena na 20 lokacija u gradu, kao i u Kijevskoj oblasti. Prema riječima dužnosnika, ranjeno je oko 40 ljudi, uključujući dvoje djece.

Preko 10 ljudi se smatra nestalima Deseci pripadnika hitnih službi probijali su se kroz beton na mjestu ruskog napada dronom na deveterokatnu stambenu zgradu čiji je jedan dio potpuno urušen. Ministar unutarnjih poslova Igor Klimenko rekao je da se više od 10 ljudi i dalje smatra nestalima dok spasilačke službe raščišćavaju ruševine. „Ondje je bilo ljudi, djece. Što im se dogodilo? Morate razumjeti, cijela se zgrada urušila”, rekla je Reutersu na mjestu napada 74-godišnja umirovljenica Alla Komisarova, suzdržavajući suze. „Čula sam nešto kako leti, letjelo je blizu... A onda se začuo strašan zvuk i naša zgrada, koja je nasuprot pogođenoj, zatresla se i zaljuljala.”