Zelenski: Ukrajina praktički ima drugu najveću vojsku u NATO-u

Zelenski je rekao novinarima da "nas NATO treba", izvijestio je u petak portal Hromadske. Dodao je da je to već činjenica koju prepoznaju svi čelnici NATO zemalja.

Zelenski je rekao da je ukrajinska vojska dokazala da je dorasla ruskim oružanim snagama, koje se uvelike smatraju drugom najmoćnijom vojskom na svijetu.