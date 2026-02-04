Zelenski smatra da Rusija ne može osvojiti Donbas: Trebali bi izgubiti 800 tisuća vojnika

"Osvajanje istočne Ukrajine koštalo bi ih još 800.000 života", izjavio je na francuskoj televiziji France 2. "Trebalo bi im najmanje dvije godine, uz vrlo spor napredak. Po mom mišljenju, neće izdržati toliko dugo", ustvrdio je.

Dok je najgori oružani sukob na europskom kontinentu od Drugog svjetskog rata u gotovo četiri godine odnio desetke, ako ne i stotine tisuća života na obje strane, a milijuni Ukrajinaca potražili su utočište u inozemstvu, Zelenski tvrdi da je službeni broj poginulih 55.000 ukrajinskih vojnika.

"U Ukrajini, službeno, na bojnom polju, broj poginulih vojnika, bilo profesionalnih ili mobiliziranih, iznosi 55.000. I postoji veliki broj ljudi koje Ukrajina smatra nestalima", rekao je.