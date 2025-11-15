Zelenski se pokušava distancirati od velikog skandala, najavio smjene

"Usporedno s potpunom revizijom financijskih aktivnosti, mora početii i promjena uprave u tim tvrtkama", napisao je Zelenski na Telegramu u subotu.

Rekao je da se dogovorio o sljedećim koracima s premijerkom Julijom Sviridenko.

Uvjeti za novi nadzorni odbor u državnoj nuklearnoj kompaniji Energoatom trebali bi biti spremni u roku od tjedan dana, rekao je Zelenskij, dodavši da će izvršni odbor tvrtke također biti u potpunosti zamijenjen.

Doći će i do promjena u upravi državnog operatora hidroelektrana Ukrhidroenergo, operatora sustava plinovoda u zemlji i državnog energetskog diva Naftogaz, rekao je. Za to su već zakazani odgovarajući natječaji, dodao je.