Zelenski opet stiže u Bijelu kuću: Glavna tema bit će rakete kojih se Rusi najviše boje

Obraćajući se novinarima u Kijevu, Zelenski je kazao da je s američkim predsjednikom podijelio "viziju" o tome koliko američkih raketa Tomahawk Ukrajina treba u ratu protiv Rusije. Dodao je da će s Trumpom o pojedinostima razgovarati u petak.

Jedan od izvora upoznatih s planiranjem susreta kazao je da se očekuje da će glavne teme uključivati ​​protuzračnu obranu, dodatno američko oružje za Kijev i potencijalni povratak Rusije za pregovarački stol.