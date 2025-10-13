Nakon Nobelove nagrade: Venezuela zatvorila vrata veleposlanstva u Oslu

'Žalimo zbog toga. Usprkos našim razlikama po nekoliko pitanja, Norveška želi zadržati otvoren dijalog s Venezuelom te će nastaviti djelovati u tom smjeru', dodala je glasnogovornica.

'Veleposlanstvo Venezuele nas je obavijestilo da zatvara svoja vrata, ne navodeći razlog', rekla je glasnogovornica norveškog ministarstva Cecilie Roang agenciji France Presse.

Norveške novine Verens Gang, koje su otkrile tu informaciju, pišu kako veleposlanstvo više ne odgovara na telefonske pozive. France Presse je u ponedjeljak navečer ustvrdio da su telefonski brojevi ambasade izvan funkcije.

Do prekida rata došlo je tri dana nakon što je Nobelova nagrada za mir dodijeljena Machado koja je život posvetila zbacivanju bivšeg predsjednika Huga Chaveza, a sada i njegovog nasljednika Nicolasa Madura.

Machado je 2024. zabranjeno kandidirati se na predsjedničkim izborima na kojima je pobjedu proglasio aktualni predsjednik Maduro, usprkos prosvjedima opozicije.

Maduro je u nedjelju 58-godišnju Machado nazvao 'demonskom vješticom', ne spomenuvši Nobelovu nagradu.

'Nobelova nagrada je neovisna od norveške vlade', poručila je Roang.