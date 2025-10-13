'demonska vještica'

Nakon Nobelove nagrade: Venezuela zatvorila vrata veleposlanstva u Oslu

Bi. S. / Hina

13.10.2025 u 20:43

Maduro je u nedjelju 58-godišnju Machado nazvao 'demonskom vješticom'
Maduro je u nedjelju 58-godišnju Machado nazvao 'demonskom vješticom' Izvor: EPA / Autor: Henry Chirinos
Bionic
Reading

Venezuela je, ne navodeći razlog, zatvorila svoje veleposlanstvo u Oslu, objavilo je u ponedjeljak norveško ministarstvo vanjskih poslova, tri dana nakon što je Nobelova nagrada za mir dodijeljena čelnici oporbe te južnoameričke države Mariji Corini Machado

'Veleposlanstvo Venezuele nas je obavijestilo da zatvara svoja vrata, ne navodeći razlog', rekla je glasnogovornica norveškog ministarstva Cecilie Roang agenciji France Presse.

'Žalimo zbog toga. Usprkos našim razlikama po nekoliko pitanja, Norveška želi zadržati otvoren dijalog s Venezuelom te će nastaviti djelovati u tom smjeru', dodala je glasnogovornica.

vezane vijesti

Norveške novine Verens Gang, koje su otkrile tu informaciju, pišu kako veleposlanstvo više ne odgovara na telefonske pozive. France Presse je u ponedjeljak navečer ustvrdio da su telefonski brojevi ambasade izvan funkcije.

Do prekida rata došlo je tri dana nakon što je Nobelova nagrada za mir dodijeljena Machado koja je život posvetila zbacivanju bivšeg predsjednika Huga Chaveza, a sada i njegovog nasljednika Nicolasa Madura.

Machado je 2024. zabranjeno kandidirati se na predsjedničkim izborima na kojima je pobjedu proglasio aktualni predsjednik Maduro, usprkos prosvjedima opozicije.

Maduro je u nedjelju 58-godišnju Machado nazvao 'demonskom vješticom', ne spomenuvši Nobelovu nagradu.

'Nobelova nagrada je neovisna od norveške vlade', poručila je Roang.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
samit u egiptu

samit u egiptu

Potpisan mirovni sporazum za Gazu, Trump: Ovo će spriječiti Treći svjetski rat

  • 20:22

    Trump napušta Egipat i vraća se u Washington Donald Trump ukrcao se u Air Force One i vraća se u Washington DC nakon burna 24 sata. Američki predsjednik napušta Egipat nakon što je potpisao mirovni plan za Gazu u pratnji čelnika iz cijelog svijeta. Jutros je u izraelskom Knesetu održao govor, nekoliko sati nakon što je Hamas oslobodio 20 preostalih živih talaca kako je dogovoreno prema sporazumu.

  • 18:40

    Potpisan mirovni sporazum za Gazu Donald Trump prvi potpisuje mirovni plan za Gazu. Plan su potom potpisali egipatski vođa Abdel Fatah al-Sisi i turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan. 'Prošlo je 3000 godina da dođe do ovoga, možete li vjerovati? I ovaj put će opstati', rekao je Trump dok je potpisivao dokument. 'Ovo je nevjerojatan dan za svijet', dodao je. Kaže da je sporazum toliko velik da će spriječiti Treći svjetski rat - koji se, kako kaže, mogao dogoditi na Bliskom istoku. Kako javlja Sky News, Trump se uoči potpisivanja mirovnog sporazuma pojedinačno obratio čelnicima kako bi ih pohvalio za njihovu ulogu u podršci mirovnom sporazumu u Gazi. 'On mi je bio prijatelj i svaki put kad mi je bio potreban, bio je tu za mene', rekao je turskom predsjedniku Tayipu Erdoğanu. Talijanskoj premijerki Giorgiji Meloni kazao je: 'Imamo Italiju. Ona je vrlo jaka vladarica. Radi odličan posao'.  Trump je pozdravio 'vrlo važnu ulogu' koju je odigrao domaćin skupa egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi u pregovorima koji su doveli do prekida vatre u Gazi, nakon čega je uslijedila razmjena talaca i palestinskih zatvorenika. Al-Sisi je Trumpu poručio da je on jedini 'sposoban donijeti mir u našu regiju'.

  • 16:59

    Trump i ostali svjetski čelnici stigli u Egipat Američki predsjednik Donald Trump sletio je u poznato egipatsko ljetovalište Šarm el-Šeik nakon posjeta Izraelu. U gradu na krajnjem jugu Sinaja su i britanski premijer Keir Starmer, francuski predsjednik Emmanuel Macron, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan i arapski čelnici.  Ranije najavljeni izraelski premijer Benjamin Netanyahu zbog „nadolazećeg židovskog blagdana” ipak neće sudjelovati na skupu u ponedjeljak, objavio je njegov ured. Na samit je stigao palestinski predsjednik Mahmud Abas.  Sastanak će voditi Trump i egipatski predsjednik Abdel Fatah al-Sisi, a cilj je finalizirati dogovor o kraju rata u Gazi.  Njemački kancelar Friedrich Merz je po dolasku u Egipat rekao je da je rat „gotov” i da će 13. listopada 2025. „ostati važan datum u povijesnim knjigama – za ovu regiju, ali i za cijeli svijet”.  Starmer je novinarima izjavio da s obiteljima oslobođenih izraelskih talaca dijeli „duboki osjećaj olakšanja” i naglasio da je sada „ključno” implementirati Trumpov mirovni plan za Bliski istok. 
poticajna sredstva

poticajna sredstva

Država dodaje novac građanima koji uplaćuju u stambenu štednju: Poznat je iznos
s istočne strane

s istočne strane

Split dobiva novi ulaz u grad, evo kad bi trebao biti probijen tunel Kozjak

najpopularnije

Još vijesti