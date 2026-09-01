Zelenski objavio: 'Imamo informacije - rujan bi mogao puno toga promijeniti'

U večernjem obraćanju Zelenski je rekao i da bi ‘apsolutna većina’ ruskog društva prihvatila zaustavljanje rata duž trenutačne crte bojišnice.

‘Nažalost, zasad svi obavještajni podaci (i naši i oni naših partnera, kao i svi signali koji stižu iz Rusije) pokazuju da ruski čelnik osobno želi nastavak rata’, rekao je.

Zelenski je dodao da je telefonski razgovarao s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Razgovarali su o pripremama za sastanak, nastavku komunikacije s ruskom stranom te mogućnosti njihova posjeta Ukrajini.