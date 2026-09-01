Zelenski objavio: 'Imamo informacije - rujan bi mogao puno toga promijeniti'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ustvrdio je u ponedjeljak da je ruski predsjednik Vladimir Putin osobno zainteresiran za nastavak rata između dviju zemalja, koji je već duboko ušao u petu godinu
U večernjem obraćanju Zelenski je rekao i da bi ‘apsolutna većina’ ruskog društva prihvatila zaustavljanje rata duž trenutačne crte bojišnice.
‘Nažalost, zasad svi obavještajni podaci (i naši i oni naših partnera, kao i svi signali koji stižu iz Rusije) pokazuju da ruski čelnik osobno želi nastavak rata’, rekao je.
Zelenski je dodao da je telefonski razgovarao s posebnim američkim izaslanikom Steveom Witkoffom i zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa Jaredom Kushnerom. Razgovarali su o pripremama za sastanak, nastavku komunikacije s ruskom stranom te mogućnosti njihova posjeta Ukrajini.
‘Razmotrili smo što se može učiniti kako bi se Rusiju potaknulo da krene prema okončanju rata’, rekao je Zelenski. ‘U Moskvi, kod Putina, mora postojati odgovarajuće raspoloženje – spremnost da se rat završi, a ne da se nastavi voditi.’
Ukrajinski predsjednik poručio je da tek treba vidjeti što će Trumpovi predstavnici uspjeti postići u razgovorima.
‘Vidjet ćemo što će predstavnici američkog predsjednika uspjeti ostvariti. Rujan bi mogao mnogo toga promijeniti’, zaključio je.