Špika objavio prijedlog za premijera: 'Živite, gospodine Plenkoviću'

Premijer bi, prema njegovu prijedlogu, s približno 760 eura morao podmiriti stanarinu ili pričuvu, režije, hranu, lijekove, prijevoz, telefonske račune i sve ostale redovite troškove.

‘Ako je tako, imam jednostavan p rijedlog za predsjednika Vlade. Pozivam ga da svojim primjerom potvrdi svoje riječi tako da mjesečnu plaću zamijeni prosječnom mirovinom , i to samo na mjesec dana’, napisao je.

Špika se u objavi na Facebooku osvrnuo na Plenkovićeve izjave o rastu BDP-a, plaća i mirovina te ocjene da Hrvatska nikada nije bila uspješnija.

'Izbor između dostojanstva i preživljavanja'

‘Nema boljeg načina da se nekome objasni kako život umirovljenika ne izgleda poput onoga što se prikazuje u Vladinim prezentacijama, tablicama i postocima. Mnogi umirovljenici do kraja mjeseca moraju birati između hrane i lijekova, režija i drugih osnovnih potreba, dostojanstva i preživljavanja’, ustvrdio je Špika.

Smatra da Vladino isticanje ‘nikad većih mirovina’ ne daje potpunu sliku položaja starijih građana. Iako su mirovine nominalno porasle, upozorava da je njihova kupovna moć oslabjela zbog rasta cijena hrane, stanovanja i usluga.

‘Koliko vrijedi nekoliko desetaka eura veća mirovina ako je istodobno gotovo sve što čovjek svakodnevno mora kupiti poskupjelo mnogo više? Lako je govoriti o postocima usklađivanja, ali umirovljenik ne jede postotke. Umirovljenik kupuje kruh, plaća struju, lijekove i ostale račune’, naveo je.

'Za isti novac može se kupiti sve manje'

Prema Špikinim riječima, ključno pitanje nije koliko su mirovine nominalno porasle, nego što se za njih može kupiti. Dodao je kako se o ‘rekordnim mirovinama’ lako govori iz Banskih dvora, dok je znatno teže otići u trgovinu s 20 eura i ustanoviti da se za isti iznos može kupiti sve manje.

Špika je upitao i zašto velik broj hrvatskih umirovljenika i dalje živi u siromaštvu ili na njegovoj granici ako gospodarstvo, plaće i državni proračun rastu. Kritizirao je praksu selektivnih povećanja i jednokratnih dodataka, tvrdeći da oni ne mogu zamijeniti trajno poboljšanje materijalnog položaja svih umirovljenika.

‘Umirovljenici nisu socijalni slučajevi, nego ljudi koji su izgradili ovu državu. Ne traže poklon ni milostinju od Vlade, nego ono što su zaradili. Traže mirovinu od koje se može živjeti, a ne samo preživljavati’, poručio je.

Na kraju je ponovio prijedlog BUZ-a premijeru da mjesec dana pokuša podmiriti sve troškove prosječnom mirovinom.

‘Pokušajte izdržati do kraja mjeseca pa nam onda javno recite: Je li hrvatskim umirovljenicima doista dobro?’ zaključio je Špika.