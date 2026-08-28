zaprijetio im je

Zelenski najavio žestoko povećanje napada na Rusiju: 'Ide tisuću dronova dnevno'

Bi. S. / Hina

28.08.2026 u 22:36

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: ANDY RAIN / POOL
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zaprijetio je u petak intenziviranjem ukrajinskih napada bespilotnim letjelicama duboko unutar ruskog teritorija

'Zadatak je tisuću dronova na dan za napade dugog dometa na Rusiju. Trenutačno provodimo u prosjeku više od 300 takvih napada dugog dometa - ta se brojka mora povećati', rekao je Zelenskij u svojoj večernjoj videoporuci emitiranoj iz Kijeva u petak.

Naglasio je da Ukrajina mora maksimalno iskoristiti oružje kako bi odbila ruske napade.

Kijev je povećao troškove rata za Moskvu napadima na rafinerije nafte, logističke centre i vojne ciljeve.

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Iako je ruski predsjednik Vladimir Putin priznao ekonomsku štetu, on ju je također umanjio tvrdeći da nije kritična.

Istodobno, rekao je, Ukrajina mora znatno povećati proizvodnju projektila presretača posebno dizajniranih za suprotstavljanje ruskim dronovima.

Ukrajinski predsjednik više je puta rekao da je cilj Kijeva vojnim akcijama prisiliti Moskvu da sjedne za pregovarački stol.

'Već imaju manje goriva, manji izvoz i smanjene logističke kapacitete', rekao je Zelenskij, osvrćući se na rezultate napada u Rusiji koji traju već tjednima.

'Imat će i više takvih gubitaka ako Rusija ne bude spremna razumno pregovarati kako bi se ovaj rat priveo kraju', dodao je.

Ukrajina je već paralizirala luku Novorosijsk, koja je važna za rusku Crnomorsku flotu. 'Svakako ćemo pronaći načine da blokiramo i njihove druge luke', rekao je Zelenskij.

Kao odgovor, Rusija napada ukrajinske vitalne crnomorske luke u Odeškoj oblasti, gdje je brodski promet sada gotovo nemoguć. Moskva je nedavno odbila ponudu Kijeva za prekid vatre u pomorskom sukobu.

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