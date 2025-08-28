OČEKUJE REAKCIJu SVIJETA

Zelenski nakon brutalnog napada na Kijev: Rusija bira projektile umjesto pregovora

M.Č./Hina

28.08.2025 u 08:42

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO
Bionic
Reading

U ruskom napadu na Kijev u noći na četvrtak poginulo je najmanje osam ljudi, među kojima i dijete, rekao je predsjednik Volodimir Zelenskij koji kaže da Rusija bira "nastavak ubijanja umjesto okončanja rata"

"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenskij na X-u.

Zelenskij je kazao da su u napadu i deseci ranjeni. "Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.

Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, dodao je, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.

vezane vijesti

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
obnova željeznice

obnova željeznice

Poznato je tko je dobio poslove na tenderu HŽ Infrastrukture od 61,5 milijuna eura. Ponuda je bilo malo
RAT U UKRAJINI

RAT U UKRAJINI

U strašnom ruskom napadu na Kijev najmanje 14 poginulih, među njima troje djece
OVO ZABRINJAVA

OVO ZABRINJAVA

Znanstvenici testirali 155 najpopularnijih napitaka: Evo koji imaju najviše mikroplastike

najpopularnije

Još vijesti