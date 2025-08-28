Zelenski nakon brutalnog napada na Kijev: Rusija bira projektile umjesto pregovora

"Rusija bira projektile umjesto pregovaračkog stola. Ona bira nastavak ubijanja umjesto okončanja rata", napisao je Zelenskij na X-u.

Zelenskij je kazao da su u napadu i deseci ranjeni. "Još jedan masovni napad na naše gradove. Još ubojstava", dodao je.

Ukrajina očekuje "reakciju" iz svijeta, posebno nove sankcije, dodao je, pozivajući prije svega Kinu, koja je ruski saveznik, i Mađarsku kao članicu EU-a da usvoje čvršće pozicije.