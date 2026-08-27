Četiri članice EU-a traže korištenje zamrznute ruske imovine za pomoć Ukrajini

Zemlje EU-a zamrznule su oko 210 milijardi eura imovine ruske središnje banke nakon ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022.

'Ukrajini je potrebna veća financijska potpora i kratkoročno i dugoročno', naveli su u pismu.

Ministri vanjskih poslova četiriju zemalja u pismu upućenom visokoj predstavnici EU-a za vanjsku politiku Kaji Kallas i irskoj ministrici vanjskih poslova Helen McEntee, čija zemlja predsjeda EU-om, zatražili su da se o tom pitanju razgovara na sastanku šefova diplomacija EU-a 1. i 2. rujna u Irskoj.

Oko 185 milijardi eura nalazi se u briselskom središnjem depozitoriju vrijednosnih papira Euroclearu.

Europska komisija prošle je godine predložila korištenje te imovine za zajam Ukrajini vrijedan do 165 milijardi eura, koji bi Kijev vraćao tek nakon što Rusija plati ratnu odštetu.

Od plana se odustalo nakon protivljenja Belgije, koja je upozorila da ne postoji dovoljna pravna zaštita kako bi se spriječilo da sama snosi posljedice eventualnih ruskih tužbi i zahtjeva za naknadu štete.

Umjesto toga, Unija je u prosincu dogovorila zajam Ukrajini od 90 milijardi eura za 2026. i 2027., osiguran proračunom Unije.

Četiri države sada traže da stručnjaci Europske komisije, u suradnji s državama članicama, istraže nove mogućnosti korištenja zamrznute ruske imovine u korist Ukrajine.

Nije jasno hoće li novi pokušaj uroditi dogovorom jer Belgija zasad nije promijenila svoje stajalište.

Poljski ministar vanjskih poslova Radoslaw Sikorski rekao je da bi sredstva bilo bolje iskoristiti za obranu Ukrajine nego čekati završetak rata i potom ih koristiti za obnovu.

'Rusija neće dobiti taj novac natrag dok ne plati odštetu Ukrajini, pa ga je bolje iskoristiti za zaustavljanje agresije, odnosno obranu Ukrajine', rekao je Sikorski.