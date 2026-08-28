pao dogovor

Sprema se tajni paket pomoći Ukrajini: Europske zemlje šalju ono što im najviše treba

M.Da.

28.08.2026 u 06:00

Giorgia Meloni i Emmanuel Macron
Giorgia Meloni i Emmanuel Macron Izvor: EPA / Autor: MANON CRUZ / POOL
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Trinaesti paket vojne pomoći Italije Ukrajini trebao bi sadržavati četiri nova sustava protuzračne obrane SAMP/T, projektile Aster 30 i sedam radara velikog dometa. No, zasad je sve obavijeno velom tajne zbog političkih prijepora u Rimu, iako je francuski predsjednik Emmanuel Macron gotovo sve već najavio

Ukrajina bi do kraja godine trebala dobiti četiri nova sustava protuzračne obrane SAMP/T, projektile Aster 30 i sedam radara velikog dometa. Riječ je o tajnom paketu vojne pomoći vrijednom gotovo tri milijarde eura kojeg sprema Italija, doznaje La Repubblica.

Talijanska vlada je službeno objavila samo slanje generatora električne energije, a vojni dio paketa ostao je obavijen velom tajne zbog političkih nesuglasica oko nastavka bilo kakve pomoći Ukrajini.

Ako se napisi pokažu točnima, bila bi riječ o 13. talijanskom paketu pomoći Ukrajini. Njegovo bi se financiranje trebalo osigurati kroz zajmove EU.

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Unaprijeđeni sustavi

SAMP/T je sustav protuzračne obrane talijansko-francuske proizvodnje, namijenjen, između ostalog, presretanju projektila, što je u ovom trenutku važno zbog brojnih ruskih balističkih napada na Ukrajinu. Ovaj je sustav u starijoj inačici isporučen Ukrajini 2023. i 2024. godine. Nova verzija ima veći domet i poboljšani radar.

Italija će iz vlastitih zaliha, navodno već do listopada, isporučiti i projektile Aster 30. Navodno su Talijani i Francuzi dogovorili mogućnost proizvodnje projektila Aster 30 N1BT u Ukrajini, čime bi se smanjila njena ovisnost o isporukama izvana. Sedam novih radara trebali bi proizvesti francuska kompanija Thales i talijanski Leonardo.

Sustav protuzračne obrane SAMP/T
Sustav protuzračne obrane SAMP/T Izvor: Profimedia / Autor: PATRICK LEVEQUE / Sipa Press / Profimedia

Tajni dogovor s Macronom

S obzirom na to da Ukrajini u posljednje vrijeme nedostaje projektila za protuzračnu obranu i to u vrijeme kad su se ruski napadi intenzivirali, ovaj paket mogao bi biti jedno od najznačajnijih stranih ulaganja u ukrajinsku protuzračnu obranu. On je dogovoren još u srpnju između talijanske premijerke Giorgije Meloni, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i ministara obrana dviju zemalja.

Macron je u to vrijeme već najavio da će Francuska omogućiti Ukrajini proizvodnju francuskih krstarećih projektila te slanje sustava SAMP/T i radara u tu zemlju. Talijansko sudjelovanje u tom dogovoru dosad je bilo tajno.

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