Sprema se tajni paket pomoći Ukrajini: Europske zemlje šalju ono što im najviše treba

Trinaesti paket vojne pomoći Italije Ukrajini trebao bi sadržavati četiri nova sustava protuzračne obrane SAMP/T, projektile Aster 30 i sedam radara velikog dometa. No, zasad je sve obavijeno velom tajne zbog političkih prijepora u Rimu, iako je francuski predsjednik Emmanuel Macron gotovo sve već najavio

Ukrajina bi do kraja godine trebala dobiti četiri nova sustava protuzračne obrane SAMP/T, projektile Aster 30 i sedam radara velikog dometa. Riječ je o tajnom paketu vojne pomoći vrijednom gotovo tri milijarde eura kojeg sprema Italija, doznaje La Repubblica. Talijanska vlada je službeno objavila samo slanje generatora električne energije, a vojni dio paketa ostao je obavijen velom tajne zbog političkih nesuglasica oko nastavka bilo kakve pomoći Ukrajini. Ako se napisi pokažu točnima, bila bi riječ o 13. talijanskom paketu pomoći Ukrajini. Njegovo bi se financiranje trebalo osigurati kroz zajmove EU.

Unaprijeđeni sustavi SAMP/T je sustav protuzračne obrane talijansko-francuske proizvodnje, namijenjen, između ostalog, presretanju projektila, što je u ovom trenutku važno zbog brojnih ruskih balističkih napada na Ukrajinu. Ovaj je sustav u starijoj inačici isporučen Ukrajini 2023. i 2024. godine. Nova verzija ima veći domet i poboljšani radar. Italija će iz vlastitih zaliha, navodno već do listopada, isporučiti i projektile Aster 30. Navodno su Talijani i Francuzi dogovorili mogućnost proizvodnje projektila Aster 30 N1BT u Ukrajini, čime bi se smanjila njena ovisnost o isporukama izvana. Sedam novih radara trebali bi proizvesti francuska kompanija Thales i talijanski Leonardo.