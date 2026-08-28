Trump pokreće svemirsku akademiju: 'Nacija ne može biti prva na Zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru'

Trump je rekao da će akademija pomoći u obuci pripadnika oružanih snaga, inženjera i civilnih operatera potrebnih za rast američkih svemirskih snaga i komercijalne svemirske industrije.

'Zove se Svemirska akademija SAD-a. To je velika stvar', rekao je republikanac tijekom posjeta NASA-inu Svemirskom centru Johnson u Houstonu, gdje je posadi misije Artemis II uručio Kongresnu svemirsku medalju časti .

'Nacija ne može biti prva na Zemlji ako ćemo biti drugi u svemiru. To se jednostavno neće dogoditi. Stvari jednostavno tako ne funkcioniraju', dodao je Trump.

Trump je objavio i da je NASA započela rad na onome što je nazvao prvom međuplanetarnom svemirskom letjelicom na nuklearni pogon, za koju se očekuje da će 2028. godine biti lansirana u misiju na Mars.

Istaknuo je kako bi ta letjelica mogla biti prva u većoj američkoj floti koja cilja na to da svemirska putovanja postanu rutinska piše Reuters.