Još jedan slučaj ilegalnog odlaganja otpada: Primili kamion bez izdavanja računa

Čakom je nakon prijave podnio internu provjeru, kojom su utvrdili da je jedan zaposlenik postupio mimo odluke uprave i internih procedura. Protiv radnika je, navode, provedena odgovarajuća radnopravna mjera.

Naime, komunalno poduzeće Čakom iz Čakovca, odlučilo je ograničiti dovoz otpada tvrtkama koje ne vrše javnu uslugu prikupljanja otpada kako bi ostavilo preostali prostor za potrebe javne usluge. No, kamion s 21,78 tona miješanog komunalnog otpada neimenovane tvrtke koja ne ispunjava uvjete primljen je bez vaganja i izdavanja računa.

Bilo je još incidenata?

Navodno postoje dokazi za još sličnih incidenata, no to je sve u provjerama koje provode Čakom, ali i policija te DORH u Čakovcu. Neimenovani je prijavitelj cijeli slučaj predao i Državnom inspektoratu.

Uprava tvrtke je provjerila i mogućnost da su neki njeni zaposlenici povezani s drugim tvrtkama koje ne smiju odlagati otpad na Totovcu, zbog čega se podigla sumnja u moguće izvršenje protuusluga, ali i ostvarivanje osobne koristi. No, zasad nemaju dokaza za to.

Točna količina otpada koji je stigao u naknadnim prijavama te moguća financijska šteta još nisu utvrđene. Iz Čakoma navode da su u slučaju štete spremni poduzeti pravne radnje kako bi ishodili njenu naknadu.

