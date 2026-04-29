Zelenski je tražio još oružja: Sad je odlučio da će ga izvoziti

"U nekim proizvodnim područjima trenutno imamo do 50 posto viška kapaciteta", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

"Izvoz ukrajinskog oružja postat će stvarnost. Ukrajinska vojska uvijek će imati pravo na prioritet i dovoljnu opskrbu - uzet će sve ono što je potrebno, a količina iznad toga ići će u izvoz."

Zelenski je rekao da Ukrajina već surađuje sa zemljama Bliskog istoka, Europe i Kavkaza u okviru posebnog formata suradnje poznatog kao "sporazumi o dronovima". "Na stolu je i prijedlog za naše američke partnere", dodao je.