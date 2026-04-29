'50 posto viška'

Zelenski je tražio još oružja: Sad je odlučio da će ga izvoziti

M.Da./Hina

29.04.2026 u 07:55

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Bionic
Reading

Ukrajina se priprema za izvoz oružja jer zemlja proizvodi više nego što je potrebno njezinim oružanim snagama, rekao je u utorak ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski

"U nekim proizvodnim područjima trenutno imamo do 50 posto viška kapaciteta", rekao je Zelenski u svom večernjem obraćanju.

"Izvoz ukrajinskog oružja postat će stvarnost. Ukrajinska vojska uvijek će imati pravo na prioritet i dovoljnu opskrbu - uzet će sve ono što je potrebno, a količina iznad toga ići će u izvoz."

Zelenski je rekao da Ukrajina već surađuje sa zemljama Bliskog istoka, Europe i Kavkaza u okviru posebnog formata suradnje poznatog kao "sporazumi o dronovima". "Na stolu je i prijedlog za naše američke partnere", dodao je.

vezane vijesti

Sporazum o dronovima

Sporazum bi mogao uključivati ​​izvoz dronova, obrambenih sustava i drugih vrsta oružja i smatra se načinom jačanja financijskog stanja zemlje.

"Ponovit ću, uvjeti moraju biti korisni za Ukrajinu, mora postojati jasan nadzor, a prihod od izvoza mora ojačati ukrajinsku obranu. Tako će i biti“, rekao je Zelenski.

Ukrajina je znatno povećala proizvodnju oružja otkako je Rusija pokrenula svoju punu invaziju prije više od četiri godine.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
estonija traži od eu-a

Uzbuna u članici NATO-a: Nećemo im dopustiti ulazak u Europu!
vojna parada

Potvrđene špekulacije: Ovo će se u Rusiji prvi put dogoditi nakon 1945. godine
DESET MJESECI

Plenković odvratio oporbi oko Ustavnog suda: Mi biramo objektivno, nemaju što reći

najpopularnije

Još vijesti