Ukrajina širi proizvodnju dronova izvan svojih granica: Potpisan novi sporazum

Prema sporazumu, Norveška će podržati proizvodnju dronova u Ukrajini, dok će Ukrajina dijeliti podatke, informacije i znanje s Norveškom. Ukrajinski dronovi također će se proizvoditi na norveškom teritoriju.

"Možemo učiti iz iskustava koja Ukrajina stječe u ovoj teškoj borbi protiv ruske agresije", rekao je premijer Jonas Gahr Stoere na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Norveška, uz ostale nordijske i baltičke zemlje, čvrsto podržava Ukrajinu. Oslo je jedan od najizdašnijih kijevskih podupiratelja po glavi stanovnika.