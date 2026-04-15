Ukrajina širi proizvodnju dronova izvan svojih granica: Potpisan novi sporazum

Norveška i Ukrajina ojačat će svoju bilateralnu obrambenu suradnju, uključujući proizvodnju ukrajinskih dronova u toj nordijskoj zemlji, stoji u priopćenju norveške vlade
Prema sporazumu, Norveška će podržati proizvodnju dronova u Ukrajini, dok će Ukrajina dijeliti podatke, informacije i znanje s Norveškom. Ukrajinski dronovi također će se proizvoditi na norveškom teritoriju.
"Možemo učiti iz iskustava koja Ukrajina stječe u ovoj teškoj borbi protiv ruske agresije", rekao je premijer Jonas Gahr Stoere na zajedničkoj konferenciji za novinare s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.
Norveška, uz ostale nordijske i baltičke zemlje, čvrsto podržava Ukrajinu. Oslo je jedan od najizdašnijih kijevskih podupiratelja po glavi stanovnika.
Dugoročni plan financiranja
Storeova vlada uspostavila je dugoročni plan financiranja za Kijev, uz podršku svih stranaka u parlamentu, u iznosu od oko 28 milijardi dolara između 2023. i 2030.
Ranije u utorak, Zelenski se u Berlinu sastao s njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom. Dvojica čelnika dogovorila su obrambenu suradnju, uključujući proizvodnju dronova za koju Zelenski kaže da bi mogla postati jedna od najvećih u Europi.
