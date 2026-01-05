Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom

"Ukrajina treba ojačati unutarnju otpornost zbog oporavka, ako diplomacija što brže donese rezultate, i zbog jačanja obrane, ako zbog kašnjenja naših partnera bude potrebno više vremena da se ovaj rat okonča", napisao je Zelenski na mreži X.

Freeland ima ukrajinsko podrijetlo, a zamjenica kanadskog premijera bila je između 2019. i 2024., kao i među vodećim međunarodnim zagovornicima slanja pomoći Kijevu. Još uvijek je zastupnica u nacionalnom parlamentu, ali je rekla da će se povući u nadolazećim tjednima i napustiti ulogu posebne izaslanice Ottawe za Ukrajinu, dužnost koju je preuzela tek prošlog rujna.