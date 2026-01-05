christyia freeland

Zelenski imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera ekonomskom savjetnicom

I.V./Hina

05.01.2026 u 23:52

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: CLEMENS BILAN
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je u ponedjeljak da je imenovao bivšu zamjenicu kanadskog premijera Chrystiju Freeland svojom savjetnicom za ekonomski razvoj, navodeći njezino iskustvo u privlačenju ulaganja

"Ukrajina treba ojačati unutarnju otpornost zbog oporavka, ako diplomacija što brže donese rezultate, i zbog jačanja obrane, ako zbog kašnjenja naših partnera bude potrebno više vremena da se ovaj rat okonča", napisao je Zelenski na mreži X.

Freeland ima ukrajinsko podrijetlo, a zamjenica kanadskog premijera bila je između 2019. i 2024., kao i među vodećim međunarodnim zagovornicima slanja pomoći Kijevu. Još uvijek je zastupnica u nacionalnom parlamentu, ali je rekla da će se povući u nadolazećim tjednima i napustiti ulogu posebne izaslanice Ottawe za Ukrajinu, dužnost koju je preuzela tek prošlog rujna.

"Ukrajina je u prvim redovima današnje globalne borbe za demokraciju i pozdravljam ovu priliku da doprinesem neplaćeno kao ekonomski savjetnik“, napisala je na X-u.

Njezin odlazak s mjesta zastupnice znači da kanadski premijer Mark Carney mora raspisati izvanredne izbore kako bi je zamijenio. Iako vladajućim liberalima trenutno nedostaje jedno mjesto za većinu u izabranom domu Donjeg doma, 'preživjeli' su ključno glasovanje o povjerenju u studenom uz pomoć oporbenih stranaka. Ankete pokazuju da bi liberali koji su pobijedili na izborima prošlog travnja najvjerojatnije zadržali vlast da se sada održi još jedno glasovanje.

