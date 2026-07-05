Zelenski: 'Imamo podatke da Rusi pripremaju novi napad. To je u Putinovu stilu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim je mrežama poručio da ukrajinske obavještajne službe raspolažu podacima o pripremama Rusije za novi potencijalni veliki napad na njegovu zemlju.

"Ponovno imamo obavještajne podatke da Rusi pripremaju novi masovni napad. To je u Putinovu stilu - odmah nakon američkog Dana neovisnosti i uoči summita NATO-a u Ankari. Rusija želi počiniti još više zla i ubijati ljude. Molim vas, čuvajte se i obratite pozornost na upozorenja o zračnoj opasnosti", napisao je Zelenski na X-u.

U videu priloženom objavi uputio je apel saveznicima, poručivši da ne odgađaju isporuku projektila za protuzračnu obranu.



"Svako odgađanje isporuke projektila za našu protuzračnu obranu, uključujući projektile za sustave Patriot, odnosi ljudske živote i ohrabruje Rusiju da nastavi rat. Potrebne su vaše odluke kako bi se doista zaštitili životi u Ukrajini. A prije svega, to je, naravno, odluka Amerike te odluka snažnih država Europe i svijeta. Projektili za sustave Patriot trenutačno nisu potrebni u skladištima, nego u baterijama sustava Patriot u Ukrajini", zaključio je.