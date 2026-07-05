Trump sa Zelenskim želi završiti rat u Ukrajini: 'Ima osjećaj hitnosti da ovo privede kraju'

Američki predsjednik Donald Trump sastat će se s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Turskoj tijekom samita NATO-a kako bi još jednom pokušao pogurati završetak rata u Ukrajini, rekao je viši američki dužnosnik u nedjelju

Trump bi trebao na samit stići u utorak. Njegov prvi sastanak bit će s domaćinom samita, turskim predsjednikom Tayyipom Erdoganom. Trump će se također sastati sa sirijskim predsjednikom Ahmedom al-Šarom te održati konferenciju za medije, rekla je Bijela kuća. Viši američki dužnosnik koji je izvijestio novinare pod uvjetom anonimnosti rekao je da će se Trump u srijedu sastati sa Zelenskim kako bi razgovarao "kako možemo završiti rat". "Bojišnica je očigledno bila zamrznuta tijekom nekoliko proteklih mjeseci i nijedna strana ne napreduje", rekao je dužnosnik. "Predsjednik ima stvarni osjećaj hitnosti da ovo privede kraju."

Povećanje obrambene potrošnje Trump će također tražiti od NATO saveznika da povećaju svoju obrambenu potrošnju. "Tu poruku prenijet će osobno", rekao je dužnosnik. Tijekom samita bit će objavljeni obrambeni sporazumi vrijedni milijarde dolara, rekao je dužnosnik. Europski dužnosnici kažu da se nadaju da će Trumpov blizak odnos s Erdoganom i glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom omogućiti da samit prođe glatko. No i Europljani osjećaju neizvjesnost zbog ustrajnih transatlantskih napetosti nakon rata s Iranom te Trumpovih čestih kritika upućenih NATO-u. Trump se žalio da NATO članice nisu učinile puno da pomognu SAD-u u američko-izraelskom ratu protiv Irana. U subotu, Trump je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom 90 minuta i ponudio je da pomogne naći rješenje rata u Ukrajini, rekao je rano u nedjelju pomoćnik Kremlja Juri Ušakov.