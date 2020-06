‘Žele me se riješiti samoizolacijom, ali taj film neće gledati! Čudi me to od liječnika...‘

Predsjednik HDZ-a Andrej Plenković izjavio je u utorak kako zna da u SDP-u žele da predsjednik te stranke Davor Bernardić izbjegne predizborno sučeljavanje s njim te ga se zato žele riješiti samoizolacijom, "ali taj film neće gledati".

U vezi s porukom iz SDP-a da je nakon što je bio na teniskom turniru u Zadru trebao ići u samoizolaciju, Plenković je rekao da taj film neće gledati.

"Znam da oni vape za tim da njihov predsjednik ne mora doći na sučeljavanje, a pobjegao je jednom, valjda bi htjeli da kroz samoizolaciju to riješe, no taj film neće gledati. Čudi me to od liječnika, malo me iznenadilo, mislio sam da zna što su naputci i kriteriji HZJZ-a, ali neka ih gospodin Saša Srića malo bolje prouči pa će biti kredibilniji u svojim javnim nastupima", rekao je.