Saborski zastupnik Hrvoje Zekanović (Suverenisti) zapitao se u srijedu kako će na skorim parlamentarnim izborima glasovati hrvatsko iseljeništvo potraju li mjere zaštite od koronavirusa te predložio uvođenje elektronskog, odnosno dopunskog glasovanja

Hrvatski suverenisti su spremni za izbore, no nije mi jasno kako ih vladajući misle provesti u 11. izbornoj jedinici , jer mnoge zemlje neće smanjiti mjere zaštite od korone, rekao je zastupnik u raspravi na slobodnu temu, imajući na umu da se izbori za Sabor, osim u Hrvatskoj, održavaju u još 50-ak zemalja.

Poručuje kako je to pitanje i Ustavnom sudu, Vladi, Nacionalnom stožeru civilne zaštite. Rješenje je jednostavno, a to je elektronsko glasovanje, no ako ga ne možemo uvesti, onda uvedimo dopisno glasovanje, predložio je Zekanović i poručio kako 'sumnja u regularnost' izbora.

Miro Bulj (Most) kaže kako je koronakriza svima otvorila oči i potvrdila da su nam županije 'glavna štetočina' razvoja države. Ugasimo županije!, pozvao je.

Osvrnuo se na ulazak koronavirusa u Dom za starije u Vukovarskoj ulici u Splitu, čudeći se inspekcijskim nalazima da je za sve kriv virus. 'Imamo 17 mrtvih, jučer pet zaraženih, svaki dan je sve gore, a ministar Beroš kaže kriv je virus', čudio se zastupnik, opetujući kako ravnatelja spomenutog doma štite HDZ-ovi političari Ante Sanader i Blaženo Boban.

'Stranka HDZ/SDP' ne želi bogate građane

Damjan Vucelić (ŽZ) ističe kako hrvatsko gospodarstvo umire već desetljećima, kako poduzetnici napuštaju zemlju, kako se samo lani u Njemačku uselilo 42 tisuće Hrvata, a od ulaska u EU, 1. srpnja 2013., trend je oko 50 tisuća godišnje.

Vladajuće je prozvao da namjerno uništavaju poduzetnike stotinama poreza, nameta, članarina, upitao se zašto 'stranka HDZ/SDP' ne želi razvoj poduzetništva i bogate građane, te ustvrdio kako je to zato jer bi se promijenio odnos u društvu.

Ne mogu oni dopustiti da njihovi pajdaši iz privatizacije izgube utjecaj, bolje da nestane Hrvatske, nego da se to dogodi, kazao je.

Tomislav Žagar (Klub HSU) prenosi kako građane zanima što će biti sa mjerom aktivnog zapošljavanja stanovništva, odnosno javnim radovima. Vladu poziva da tu mjeru vrati, potvrđuje da je bila zloupotrebljavana, ali ne od onih koji su na tim radovima radili. U svim krizama pokretanje javnih radova ima višestruku korist, poručio je Žagar.

Marin Škibola (NLM) naveo je kako su brojni roditelji nezadovoljni odlukom o povratku dijela djece u škole u ponedjeljak, 11. svibnja te istaknuo kako je došlo vrijeme da se javno raspravi o obrazovanju od kuće, što imaju mnoge države.

Vani se sve više roditelja odlučuje na takvo obrazovanje, veliki je deficit da Hrvatska nema zakonski uređeno takvo obrazovanje, rekao je Škibola, navodeći kako učenici koji se na taj način obrazuju u standardiziranim testovima nadmašuju druge učenike, obrazovane na klasičan način. To ne znači ukidanje škola, nego da bi roditelji koji žele obrazovati djecu od kuće imali takvu priliku, kaže Škibola.

Odluku o parcijalnom povratku djece u škole kritizira i Zekanović. Zatvorite škole, zaključite školsku godinu, u idućoj se sve može nadoknaditi, izjavio je.

Hrvatska nije ustaška, ali neće biti ni komunistička država

Ivica Mišić (SriS) navodi da je svibanj mjesec žalosti hrvatskog naroda, mjesec u kojemu je ubijeno 12 hrvatskih redarstvenika u Borovu Selu, 200 tisuća ljudi na Bleiburgu, 51 osoba u zapadnoj Slavoniji 'gdje predsjednik države nije htio položiti ni vijenac, ni zapaliti svijeće'.

'Zašto', upitao se te odgovorio 'jer je za nekoga ova država slučajna, nije potrebna i ne žele je, htjeli su umanjiti vrijednost Domovinskog rata, proglasiti Hrvatsku ustaškom državom'.

Hrvatska nije i ne želi biti ustaška država, ali neće biti ni komunistička, HOS-ovce se želi proglasiti ustašama, a oni to nisu, rekao je Mišić.