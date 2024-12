Zdravstveni skandal ili odgovorna politika: Hoće li EU uvesti strože granice za živu u tuni?

Izvješće jedne od francuskih nevladinih organizacija o koncentraciji žive u konzerviranoj tuni, koja se prodaje na ključnim tržištima u Europi, odjeknulo je u cijelom svijetu. Nazvali su to 'zdravstvenim skandalom kolosalnih razmjera'. Pokrenulo je to ponovno raspravu o sigurnosti hrane u Europi, no hoće li potaknuti i promjenu europskog zakonodavstva?