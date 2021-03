Zdravko Kedžo izabran za predsjednika Programskog vijeća HRT-a

Održana je konstituirajuća sjednica Programskog vijeća Hrvatske radiotelevizije. Za predsjednika Vijeća izabran je Zdravko Kedžo, a za dopredsjednicu Ozana Ramljak, javlja HRT

Programsko vijeće HRT-a utvrdilo je trajanje mandata sedam članova izabranih početkom ožujka u Hrvatskom saboru.

'Mislim da je važno istaknuti zadovoljstvo što je Hrvatski sabor konačno nakon dvije godine popunio, ako to nije neprimjeren izraz, Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije, koje sad može u punom sastavu djelovati i, nadam se, raditi ono što mu je prvi i najvažniji zadatak, a to je štititi i promicati interese javnosti. Nadam se da će novo programsko vijeće to raditi bolje od dosadašnjih', rekao je Kedžo za HRT.