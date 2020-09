Zbog utrke Zagreb Open - Ina Delta rally za promet zatvoren Trg bana Jelačića, dio Vlaške, Sljemenska cesta...

Mokri su i skliski kolnici od kiše u većem dijelu zemlje, pa vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila, a izvijestili su i da će u subotu biti privremeno zatvaranje prometa zbog utrke "Zagreb Open – 46. Ina Delta rally"

Promet će se privremeno zatvoriti na slijedećim lokacijama: od 17 do 23 sata: Vlaška (od Palmotićeva do Bakačeve) – Europski trg – Bakačeva – Trg bana J. Jelačića – Jurišićeva (do Kurelčeve) – Kurelčeva; od 7.30 do 19 sati: Sljemenska cesta (od raskrižja prema žičari) – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (restoran Šestinski lagvić) te od 9.40. do 19 sati: Pile (sjeverni ulaz na parkiralište brdske utrke) – Hunjka – Puntijarka – Sljeme (Dom željezničara) – Šestine (Restoran Šestinski lagvić).

Zbog povremeno pojačanog prometa i aktualnih kontrola na većini graničnih prijelaza moguća su čekanja u putničkom prometu.

Zbog vjetra u prekidu su: trajektne linije Prapratno-Sobra i Ubli-Vela Luka-Split; brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak; katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Ubli- Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Split, Jelsa-Bol-Split, Split-Milna-Hvar-Korčula-Mljet-Dubrovnik. Katamaranska linija 9403 Ist-Zapuntel-Brgulje-Molat-Zadar plovit će bez pristajanja u luke Brgulje i Molat.