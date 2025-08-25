POJAČAN PROMET

HAK upozorio: Prometna nesreća na autocesti kod Slavonskog Broda, kolone oko Zagreba

M.Č./Hina

25.08.2025 u 07:23

Pojačan je promet na obilaznicama te prilazima turističkim središtima u priobalju, zbog prometne nesreće na A3 između čvorova Slavonski Brod istok i Sredanci u smjeru Lipovca vozi se jednom trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat, izvijestio je u ponedjeljak Hrvatski autoklub (HAK)

Povećana je gustoća prometa između čvorova Zagreb istok i Kosnica.

Na autocesti A4 Goričan-Zagreb kolona na naplati Sveta Helena u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a kolona između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba duga je oko 5 km.

Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

