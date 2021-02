Zbog silovanja podignuta optužnica protiv 29-godišnjeg muškarca

Zbog kaznenog djela silovanja splitsko Županijsko državno odvjetništvo podiglo je optužnicu protiv 29-godišnjeg muškarca, objavljeno je na stranicama DORH-a

Okrivljenog 29-godišnjaka se tereti da je 14. studenog 2020. u 18,30 sati u svom automobilu na području Sinja pokušao nagovoriti 38-godišnju ženu na seksualni odnos, no kada je ona to odbila odvezao ju je do svoje obiteljske kuće te uz prijetnje, bez njenog pristanka i uz njen strah od prijetnji silovao.

U optužnici je predloženo da se protiv okrivljenika produlje mjere opreza zabrane približavanja oštećenici na udaljenosti manjoj od sto metara kao i zabrane uspostavljanja ili održavanja veze s njom.