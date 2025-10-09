Zbog Savjeta mladih oporba napustila sjednicu: 'Instaliran je samo jedan koji nije član HDZ-a'. Evo što kažu iz HDZ-a

Tijekom rasprave o izboru članova Savjeta mladih, oporba se pobunila protiv predloženih kandidata, ističući kako je vladajući HDZ u taj Savijet od sedam predloženih 'instalirao' samo jednog koji nije član HDZ-a, a ostali jesu. No, ističu, neki od njih u životopisu su sakrili činjenicu da su članovi mladeži HDZ-a , što su oštro opovrgnuli vijećnici HDZ-a.

Uslijedila je stanka nakon koje se u salu za sjednicu nisu vratili oporbeni vijećnici unatoč pozivima predsjednik Gradskog vijeća Igora Stanišića da se vrate te da će se točka o Savjetu mladih skinuti s dnevnog reda.

U nastavku sjednice ostalo je 17 vijećnika čime nije ugrožen kvorum od ukupno 31 vijećnika. U nastavku je prihvaćen prijedlog kandidata za članstvo u Savjet mladih, a predsjednika Savjeta će izabrati Savjet naknadno.

Vijećnik HDZ-a Josip Gojak novinarima je rekao kako je oporba napravila cirkus svojim bojkotom nastavka sjednice, te da razlog tog bojkota nije Savjet mladih jer u njemu troje kandidata nisu članovi Mladeži HDZ-a.

'Razlog njihovog odsustva s nastavka sjednice je bilo izbjegavanje sljedeće točke dnevnog reda u kojoj je direktor tvrtke Žnjan d.o.o Marijan Ciprijan izvijestio o nezakonitom poslovanju te tvrtke dok je gradonačelnik bio Ivica Puljak', kazao je Gojak. VIjećnica Hrvatske građanske stranke Lidija Bekavac je rekla kako je Ciprijan 'optužio Ivicu Puljka da je on dok je bio gradonačelnik i u Skupštini te tvrtke sudjelovao u javnoj nabavi što je protuzakonito'.

Na nastavku sjednice Gradskog vijeća ostali su i nezavisni vijećnici Davor Matijević i Katarina Prnjak bivši članovi SDP-a koji su istupili iz te stranke. Matijević je bio kandidat SDP-a za splitskog gradonačelnika na lokalnim izborima u svibnju ove godine.