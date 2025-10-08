Liječnička komora reagirala na zapošljavanje Beroša, otkrili i detalje o njegovoj licenci

Hrvatska liječnička komora (HLK) poručila je u srijedu da zdravstveni sustav ne smije biti utemeljen na političkom utjecaju, reagirajući na objavu da je bivši ministar zdravstva i optuženik u aferi Mikroskop Vili Beroš dobio posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice

'Svako zapošljavanje ili imenovanje u zdravstvu koje se percipira kao politički motivirano, osobito kada je riječ o osobama protiv kojih se vode kazneni postupci, narušava ugled liječničke profesije i povjerenje pacijenata u sustav javnog zdravstva', poručila je Komora u priopćenju nakon što je KBC Sestre milosrdnice službeno objavio da je bivši ministar Beroš izabran na natječaju za novog neurokirurga. Takva praksa, kažu u Komori, iznimno je loša poruka, kako za javnost i pacijente, tako i za liječnike i sve zaposlene u sustavu koji svojom stručnošću i predanošću svakodnevno pridonose što kvalitetnijoj zdravstvenoj skrbi za pacijente.

'Slučaj uhićenja i podizanja optužnice protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša zbog vrlo ozbiljnih optužbi da je sudjelovao u korupciji i namještanju javnih natječaja prilikom nabave medicinske opreme zgrozio je hrvatske liječnike', navodi HLK. Komora podsjeća da zdravstveni sustav mora počivati na profesionalnosti, etičnosti i povjerenju javnosti, a ne na političkom utjecaju i kadrovskim pogodovanjima. Važeća licenca Zbog učestalih upita medija oko licence Vilija Beroša, HLK napominje da Beroš ima važeću liječničku licencu, tj. odobrenje za samostalan rad koje vrijedi od 20. prosinca 2020. do 20. prosinca 2026. Beroš je u razdoblju od 20. prosinca 2014. do 20. prosinca 2020. za obnovu licence prikupio potreban broj bodova propisanih Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi liječnika.

Hrvoje Petrač izašao iz Remetinca Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL







Hrvoje Petrač izašao iz Remetinca Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL