Zbog saborskog Poslovnika oporba na nogama. Doznajemo što SDP misli odgovoriti HDZ-u

Vrlo skoro Sabor bi mogao dobiti nova pravila rada. Vladajući su svoj prijedlog Poslovnika već predložili, no oporba ga je dočekala na nož. Uoči druge javne rasprave SDP je uzvratio svojim prijedlogom

Iako je namjera vladajućih bila izmijeniti i odredbe koje se tiču aktualnog prijepodneva, čini se da se od toga odustalo. HDZ je, podsjetimo, predlagao da se umjesto aktualnog prijepodneva uvede aktualni sat koji bi se održavao svakog mjeseca, a članovima Vlade moglo bi se postaviti 15 pitanja, od čega bi osam pripalo oporbi, a sedam vladajućima. SDP je, vidi se iz njihovog prijedloga, bio spreman pristati na aktualni sat, ali pod uvjetom da vrijeme za pitanje i odgovore ostane isto, da zastupnička i dalje bude zadnja, ali i da deset pitanja pripada oporbi, a pet vladajućima.

No u nacrtu koji će u petak biti predložen na sjednici Odbora za Ustav izmjene vezane uz aktualno prijepodne više se ne spominju.

Što se pak tiče stanki koje obilježavaju početak svakog radnog dana, vladajući ih žele prebaciti u termin od 15 do 16 sati srijedom i četvrtkom te petkom nakon glasanja. No u SDP-u predlažu da se stanke omoguće ujutro od 9 do 10 sati i to u sve dane kada Sabor zasjeda.