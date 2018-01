Pernar protiv izmjena Poslovnika: Reiner i jataci me neće ušutkati

Živi zid protivi se najavljenim izmjenama saborskog Poslovnika, za koje su uvjereni da se donose kako bi se ušutkali Živi zid i Most

Uvjeren je da je izmjene Poslovnika naručio premijer Andrej Plenković. 'On je u političkom smislu odrastao pod staklenim zvonom i neugodno mu je kad mu se replicira ili oponira', rekao je Sinčić.

Cilj je izmjena, dodao je Ivan Pernar, ušutkati Živi zid i Most. 'Posezat ću za drugim metodama da kažem svoje mišljenje. Jedna od njih je i ona kada su me nosili iz Sabora po direktivi Željka Reinera. Neka ne misle Reiner i njegovi jataci da će me moći ušutkati. Meni ovo neće naštetiti, na Facebooku me prati preko 250 tisuća ljuda i ne mogu me cenzurirati', rekao je Pernar.