Evo što misle zastupnici o novom Poslovniku i Etičkom kodeksu

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav u četvrtak je raspravljao o izmjenama Poslovnika Hrvatskog sabora te prijedlogu Kodeksa o etičkom djelovanju zastupnika, a konačnu odluku o tome će donijeti nakon što rasprave sve prijedloge i primjedbe koje će dostaviti zastupnički klubovi

Prema ocjeni predsjednika Odbora Željka Reinera , time bi se dobilo na aktualnosti, jer bi se članove Vlade ispitivalo 11 puta, a ne samo četiri puta godišnje, te na dinamičnosti jer bi pitanje i odgovor trajali do minutu i pol, pri čemu zastupnik više ne bi imao mogućnost izraziti (ne)zadovoljstvo odgovorom.

Stanka u ime kluba zastupnika, koje se uobičajila na početku svakog dana plenarne sjednice, prebacila bi se u termin od 15 do 16 sati, kada bi svatko mogao govoriti o kojoj god temi želi.

SDP-ov Peđa Grbin pozdravlja prijedlog da aktualni sat bude svaki mjesec, ali mu se ne sviđa skraćivanje vremena, a posebno mu je nejasan sustav odgovornosti. S obzirom na to da zastupnik više ne bi imao pravo odgovoriti članu Vlade, nejasno je tko tu kome odgovara - Vlada Saboru ili Sabor Vladi.

Statistika o tome je bizarna jer je od različitih oblika govorenja zastupnika najbrojnija replika i odgovor na repliku, kojih je samo u ovom sazivu bilo oko 12.500 , dok je pojedinačnih rasprava bilo 690, iako bi one trebale biti glavni oblik istupa. Želimo pojedinačnim raspravama dati veću težinu i ozbiljnost, poručio je Reiner .

I Orsat Miljenić (SDP) dobrim ocjenjuje da se aktualni sat održava svakog mjeseca, ali se zalaže da zastupnik ima završnu riječ.

Arsen Bauk (SDP) također se zalaže za naglasak na pojedinačnim raspravama, kako bi se smanjio beskonačni niz replika koje to i nisu. Što se stanki tiče, prihvatljivije bi bilo da budu u medijski atraktivnijem terminu, primjerice od 9 do 10 sati, ili da se oporbi omogući stavljanje pojedinih točaka na dnevni red kada to zatraži trećina zastupnika.

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) zatražio je redistribuciju zastupničkih pitanja na aktualnom satu u omjeru 10 prema 5 u korist oporbe te se usprotivio limitima u vezi s replikom.

Robert Podlonjak iz Mosta kazao je kako mu je ponižavajuće raspravljati o prijedlogu dokumenta koji je članovima Odbora dostavljen večer ranije, te ponovio da je aktualni Poslovnik izrazito defektan sa stajališta demokracije i prava opozicije, zbog čega je nužno provesti ozbiljnu, stručnu raspravu.

Bačić: Ne ide se na smanjivanje prava zastupnika

HDZ-ov Branko Bačić istaknuo je da izmjene Poslovnika ne idu na smanjivanje prava zastupnika, jer nije intencija ušutkati bilo koga niti se ukida bilo koji parlamentarni institut.