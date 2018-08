Zbog rekonstrukcije rotora ugrožena kvaliteta života građana Novog Zagreba

Zagrebački HDZ ocijenio je u četvrtak da će zbog načina rekonstrukcije Remetinečkog rotora koja bi trebala trajati do početka 2020., biti ugrožena kvaliteta života građana Novog Zagreba te da je najavljena obustava prometa s ponuđenim alternativama nedovoljno izučena i napravljena ishitreno bez sagledavanja cjelokupne slike prometnog sustava Grada

HDZ u priopćenju ističe da je rekonstrukcija Remetinečkog rotora nužan zahvat za odvijanje kvalitetnijeg i učinkovitijeg prometa te osiguranja održive mobilnosti, no ocjenjuju da će način na koji će radovi započeti i trajati stvoriti dodatne probleme na već ionako preopterećenim raskrižjima (Avenija Dubrovnik i Većeslava Holjevca te SR Njemačke i Avenija Dubrovnik) te preostalim mostovima koji povezuju Novi Zagreb sa središtem grada.

Tramvajski promet Novim Zagrebom između Savskog mosta i Sopota obustavlja se od ponedjeljka 6. kolovoza zbog rekonstrukcije Remetinečkog rotora koja će trajati do početka 2020., a tijekom koje će preko Save voziti izvanredna autobusna linija.

Ocjenjuju da je najavljena obustava prometa s ponuđenim alternativama nedovoljno izučena i napravljena ishitreno, bez sagledavanja cjelokupne slike osjetljivog prometnog sustava Grada Zagreba što, upozoravaju, može imati dalekosežne neželjene posljedice na široki broj korisnika i gospodarstvo u cjelini.

Iz zagrebačkog HDZ-a ocjenjuju da će se prebacivanjem putnika na dodatne autobusne linije "koje bi trebale prometovati već ionako preopterećenim prometnicama", teško postići razina kvalitete usluge koju su građani do sada imali koristeći tramvajski prijevoz. To će, poručuju, neminovno dovesti do manje privlačnosti javnoga gradskog prijevoza i povećanja korištenja ostalih oblika prijevoza, a poglavito automobilskog.