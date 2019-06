Zbog nestanka 17,5 milijuna kuna oporba tražila Kirinovu ostavku

Burno je u utorak bilo na sjednici virovitičkog Gradskog vijeća, oporba je zbog 'slučaja Palm' tražila ostavku HDZ-ovog gradonačelnika Ivice Kirina, a on je po prvi puta od kada se saznalo za krađu novca iz gradskog proračuna i samoubojstva pročelnika za financije Siniše Palma potvrdio kako je riječ o najmanje 17,5 milijuna kuna

„Novci su otuđivani u takozvanom presretanju prije nego što su uneseni u poslovne knjige grada, odnosno, skidani su s računa u poslovnoj banci i prebacivani na račun sportske udruge falsificiranjem dokumenata. Zbog istrage ne mogu govoriti o detaljima. Do danas sam mislio da je u doba modernih tehnologija, elektronskog nadzora poslovanja, sigurnosnih softvera, kontrola i revizija to nemoguće“, pojašnjavao je Kirin.

Naveo je i kako su među prvima u Hrvatskoj ustrojili riznicu. "Poslujemo po certifikatu kvalitete ISO 9001, svake godine imamo pozitivan nalaz državne revizije za učinkovitost i financijsko poslovanje. Službenici se svakodnevno obučavaju kako bi uspješno mogli nadzirati sustav i poslovanje, funkcionira sustav unutarnjeg nadzora. Putem knjižice 'Ja volim svoj grad' građane upoznajemo s projektima koje ostvarujemo i planiramo ostvariti, a proračun javno objavljujemo na web stranicama", nabrajao je virovitički gradonačelnik.

Dodao je međutim da nitko nije mogao znati da sustav koji su uspostavili nije pod nadzorom koji su očekivali i u kome su trebali biti zaštićeni. "Očito je to znao samo pročelnik Siniša Palm“, ustvrdio je Kirin.

Oporba tražila ostavku gradonačelnika Oporba je zbog cijelog slučaja tražila ostavku gradonačelnika no on je to odbio. Priznao je, kako je rekao, svoju subjektivnu odgovornost, ali ne i objektivnu.

„Kao gradonačelnik i nalogodavac bio sam šef Siniši Palmu, ali niti sam znao niti sam do dana dojave iz banke imao indicije da je čovjek ovisnik o kocki“, naglasio je.

Nakon sjednice Kirin je ispričao novinarima detalje vezane uz dane kada je shvatio da su s računa grada nestali novci i kada je nestao pročelnik Siniša Palm.

„U četvrtak 30. svibnja poslijepodne, iza pet sati, poslovna banka me obavještava da je došlo do čudnih transfera na jednu sportsku udrugu. Odmah sam sa suradnicima provjeravao je li to istina i tko je ovlaštenik sportske udruge. Tada mi je sve postalo jasno. Drugi dan u 8 sati odlazim u banku, a poslije toga na policiju gdje sam nekoliko sati iznosio svoja saznanja. Vratio sam se u grad i naredio da se napiše rješenje o suspenziji i udaljenju s radnog mjesta“, ispričao je Kirin.