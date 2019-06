Kirin: Objava saznanja koje ja imam mogla bi ugroziti istragu

Virovitički gradonačelnik Ivica Kirin na sjednici Gradskog vijeća govorio je o smrti pročelnika za financije Siniše Palma i nestanku novca iz gradskog proračuna. 'S obzirom da sam podnositelj kaznene prijave, ne mogu govoriti o detaljima zbog tajnosti postupka. Objava saznanja koja ja imam mogli bi ugroziti istragu. Pozivam one koje ne obvezuje šutnja da progovore', rekao je Kirin, dodajući da Virovitica nije grad slučaj niti će to ikada biti, ma koliko se pojedinci trudili da gradsku vlast prikažu u takvom svjetlu

Dodao je da će učiniti sve da zaustavi blaćenje grada, a lokalnim medijima koji 'unose nered' poručio je: 'Uzalud vam trud svirači'. Rodbini Siniše Palma izrazio je još jednom najdublju sućut, rekavši da je osobno u velikom šoku, tuzi i nevjerici zbog takvog odlaska svog dojučerašnjeg suradnika.

'Mogu vam reći da sam još u šoku, tuzi i nevjerici i to iz dva razloga. To je smrt mog dojučerašnjeg suradnika, on mi je bio kao član obitelji. Drugi razlog je motiv njegove smrti za koje nitko nije znao ili je znao. Upravo iz tog kruga ljudi koji je znao privatne stvari dolaze sugestije da sam ja kriv za smrt Palma. Siniša je mogao ostati živ da nije izostala važna karika povjerenja. Nitko nije upozorio da Palm ima problem i to one vrste za koju je njegova okolina morala znati', rekao je Kirin, prenosi N1.