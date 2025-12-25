Britanska vlada reagirala na sankcije europskim dužnosnicima: 'Predani smo slobodi govora'

Imran Ahmed, direktor Centra za suzbijanje digitalne mržnje (CCDH), jedan je od pet Europljana koje je sankcionirao SAD.

Američki državni tajnik Marco Rubio optužio je petorku da predvode „napore prisiljavanja američkih platformi da kažnjavaju stajališta kojima se oni protive“.

Trumpova administracija signalizirala je da bi sankcije mogle biti popraćene daljnjim djelovanjem koje bi moglo biti usmjereno na političare ili dužnosnike.

Ahmed iz Manchestera povezan je s visokim dužnosnicima laburista, Ranije je radio kao savjetnik prijašnjeg ministra vanjskih poslova u sjeni Hilaryja Benna, sadašnjeg ministra za Sjevernu Irsku.

Direktor CCDH-a ranije je bio i Morgan McSweeney, šef kabineta britanskog premijera Keira Starmera.

Glasnogovornik britanske vlade reagirao je izjavom da je „Ujedinjeno Kraljevstvo u potpunosti predano poštivanju prava na slobodu govora."

„Iako svaka zemlja ima pravo postaviti vlastita pravila o vizama, mi podržavamo zakone i institucije koje rade na tome da internet bude lišen najštetnijih sadržaja".

„Platforme društvenih medija ne bi se smjele koristiti za širenje sadržaja seksualnog zlostavljanjem djece, poticanja na mržnju i nasilje ili za širenje lažnih informacija i videozapisa u tu svrhu.“

Jonathan Hall, neovisni britanski recenzent zakonodavstva za terorizam, ocijenio je da je američko uvođenje sankcija „značajan potez“.

Taj neovisni dužnosnik rekao je za Times Radio da su "sankcije općenito rezervirane za doista ozbiljna pitanja vanjske politike gdje zemlja smatra da su njezini vlastiti interesi ozbiljno ugroženi ili gdje postoji dojam da je svjetski poredak ugrožen.“

Dodao je da će „to poslati doista golemu poruku zastrašivanja za sve ostale koji trenutačno raspravljaju o toj temi.“

U listopadu 2024. Elon Musk je objavio "rat" CCDH-u, nazivajući ga „zločinačkom organizacijom“.

U to vrijeme, Ahmed je za list Guardian rekao da će "neumorno" nastaviti svoj rad.

Britanka Clare Melford koja vodi Globalni indeks dezinformacija, također je identificirana kao jedna od pet Europljana kojima se zabranjuje ulazak u SAD.

Dio je to kampanje Trumpove vlade protiv stranog utjecaja na izražavanje na internetu, za koji se koristi zakonima o useljeništvu umjesto propisa o platformama ili sankcija.

"Trumpova administracija više neće tolerirati ovu nečuvenu ekstrateritorijalnu cenzuru", napisao je Rubio na X-u.

"Nitko od sankcioniranih nije trenutačni dužnosnik Ujedinjenog Kraljevstva ni EU-a, međutim, znamo da strani vladini dužnosnici aktivno ciljaju Sjedinjene Države", poručila je Sarah Rogers, zamjenica američkog državnog tajnika zadužena za javnu diplomaciju.

Thierry Breton, bivši povjerenik EU-a, te Anna-Lena von Hodenberg i Josephine Ballon iz njemačke neprofitne organizacije HateAid također su sankcionirani.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekli su u srijedu da će Europska unija štititi slobodu govora, nakon zabrane.

"Sloboda govora je temelj naše snažne i žive europske demokracije. Ponosni smo na nju. Štitit ćemo je", kazala je von der Leyen na X-u.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa srijedu je poručio da je ovakva odluka Washingtona "neprihvatljiva među saveznicima, partnerima i prijateljima".

"EU čvrsto stoji u svojoj obrani slobode izražavanja, pravednim digitalnim pravilima i svom regulatornom suverenitetu", poručio je na X-u.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron osudio je sankcije, optužujući SAD za “zastrašivanje i prisilu s ciljem potkopavanja europskog digitalnog suvereniteta”.

"Pravila koja uređuju digitalni prostor Europske unije ne određuju se izvan Europe".

„Zajedno s Europskom komisijom i našim europskim partnerima nastavit ćemo braniti naš digitalni suverenitet i našu regulatornu autonomiju“, jasan je francuski predsjednik.