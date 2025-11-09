Izrael ne želi Tursku kao dio mirovnih snaga u Gazi

'Na terenu neće biti turskih vojnika', odgovorila je Shosh Bedrosian na pitanje o mogućnosti turske vojne prisutnosti. Plan američkog predsjednika Donalda Trumpa za kraj dvogodišnjeg rata u palestinskoj enklavi predviđa privremene međunarodne stabilizacijske snage koje će biti odgovorne za sigurnost Pojasa Gaze .

Snage još nisu uspostavljene, a brojne države traže da one budu potvrđene mandatom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda. Upitan o izraelskim prigovorima na ideju da turske snage budu u Gazi, američki veleposlanik u Turskoj Tom Barrack je ranije ovaj mjesec na sigurnosnoj konferenciji u Manami rekao da će Turska biti dio međunarodnih snaga.

Američki potpredsjednik J.D. Vance prošli je mjesec pak rekao da će Ankara imati 'konstruktivnu ulogu', no i da Washington neće ništa nametati Izraelu po pitanju inozemnih snaga 'na njegovom tlu'.