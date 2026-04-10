digitalno evidentiranje

Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike

I.J.

10.04.2026 u 06:30

Kontrola na granicama
Kontrola na granicama
Od petka 10. travnja prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronički u EES-u, sustavu koji automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska

Od danas države članice EU-a započinju s potpunom primjenom sustava ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, izvijestio je MUP.

'Za građane Hrvatske i ostale državljane EU-a nema nikakvih promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja', kazao je u izjavi na Facebooku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Hrvatska spremna za potpunu primjenu

Od petka 10. travnja prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronički u EES-u.

Komisija: Puna primjena EES-a

Sustavom ulaska i izlaska gradimo najmoderniji IT granični sustav na svijetu, rekla je glasnogovornica Komisije Arianna Podesta. U slučaju duljih čekanja tijekom ljetnog razdoblja kada se očekuje povećani broj putnika pravila dopuštaju državama članicama da djelomično suspendiraju primjenu sustava kako bi se osigurala normalna protočnost na granicama. Ta mogućnost postojat će do rujna, objasnila je u četvrtak glasnogovornica Komisije Arianna Podesta. Kad sustav dobro funkcionira u prosjeku je potrebno samo oko 70 sekundi za registraciju ulaska ili izlaska, navodi Komisija.

Sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa pomoću integriranog automatiziranog kalkulatora.

Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije. Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala u procesu uvođenja tog sustava te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja ga pravodobno i učinkovito provodi u skladu s pravnom stečevinom Europske unije.

Od početka primjene sustava, 12. listopada 2025. do 1. travnja 2026. godine, u EES-u je kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije. Ovdje možete saznati više informacija.

Detaljne informacije o načinu funkcioniranja sustava, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka i način prelaska granice, možete provjeriti ovdje.

MUP poziva putnike da se pravovremeno informiraju o novom načinu evidentiranja prelazaka granice, kao i putem službene stranice EES-a, te da prilikom putovanja imaju potrebnu dokumentaciju i postupaju sukladno uputama policijskih službenika kako bi se granična kontrola odvijala što brže i učinkovitije.

Kako funkcionira EES?

Sustav ulaska/izlaska jedan je od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama te se njime modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor i u njemu će kratkotrajno boraviti.

Postupno uvođenje sustava započelo je 12. listopada 2025. godine, čime je državama članicama omogućena prilagodba tehničkih sustava i procedura te obuka službenika, a od 10. travnja 2026. godine on se primjenjuje u punom opsegu na cijelom teritoriju EU-a. Primjena EES-a na razini Europske unije donosi niz prednosti:

• jačanje sigurnosti vanjskih granica

• učinkovitije upravljanje migracijama

• pouzdano praćenje trajanja boravka državljana trećih zemalja

• smanjenje zlouporaba i prekoračenja dopuštenog boravka.

Uvođenjem potpune primjene EES-a Europska unija potvrđuje svoju predanost sigurnom, učinkovitom i tehnološki naprednom upravljanju vanjskim granicama.

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

  • 09:33

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

  • 08:47

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.

  • 07:47

    Izrael 'smanjio doživljaj'? U posljednja 24 sata zabilježeno je smanjenje intenziteta izraelskih napada na područje Bejruta, nakon velikog napada izvedenog u srijedu. Prema dostupnim informacijama, u libanonskoj prijestolnici od tada nije bilo novih udara, iako se vojne aktivnosti nastavljaju na jugu zemlje. Analitičari ističu da je riječ o primjetnom smanjenju operacija u Bejrutu, no za sada nije jasno je li riječ o privremenom zatišju ili planiranoj promjeni taktike. Istodobno, izraelski mediji, pozivajući se na dužnosnike, navode da Sjedinjene Američke Države vrše pritisak na izraelsku vladu kako bi došlo do smirivanja sukoba u Libanonu.
