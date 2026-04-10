Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike

Od petka 10. travnja prestaje pečatiranje putnih isprava državljana trećih zemalja, a svi podaci o ulascima i izlascima bilježit će se elektronički u EES-u, sustavu koji automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska

Od danas države članice EU-a započinju s potpunom primjenom sustava ulaska i izlaska - EES (Entry/Exit System), čime završava njegovo postupno uvođenje i prelazi se na isključivo digitalno evidentiranje prelazaka vanjskih granica šengenskog prostora, izvijestio je MUP. 'Za građane Hrvatske i ostale državljane EU-a nema nikakvih promjena osim veće sigurnosti. Najveće novosti odnose se na putnike iz trećih zemalja', kazao je u izjavi na Facebooku ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

Hrvatska spremna za potpunu primjenu

Komisija: Puna primjena EES-a Sustavom ulaska i izlaska gradimo najmoderniji IT granični sustav na svijetu, rekla je glasnogovornica Komisije Arianna Podesta. U slučaju duljih čekanja tijekom ljetnog razdoblja kada se očekuje povećani broj putnika pravila dopuštaju državama članicama da djelomično suspendiraju primjenu sustava kako bi se osigurala normalna protočnost na granicama. Ta mogućnost postojat će do rujna, objasnila je u četvrtak glasnogovornica Komisije Arianna Podesta. Kad sustav dobro funkcionira u prosjeku je potrebno samo oko 70 sekundi za registraciju ulaska ili izlaska, navodi Komisija.

Sustav automatski evidentira datum i mjesto ulaska i izlaska, trajanje dopuštenog boravka te eventualna odbijanja ulaska. Trajanje dopuštenog boravka precizno se računa pomoću integriranog automatiziranog kalkulatora.

Na taj način omogućuje se preciznije praćenje boravka te se povećava sigurnost vanjskih granica Europske unije. Republika Hrvatska aktivno je sudjelovala u procesu uvođenja tog sustava te je prepoznata i pohvaljena kao jedna od država članica koja ga pravodobno i učinkovito provodi u skladu s pravnom stečevinom Europske unije. Od početka primjene sustava, 12. listopada 2025. do 1. travnja 2026. godine, u EES-u je kreirano i verificirano više od 3.750.000 dosjea državljana trećih zemalja, što potvrđuje visoku razinu operativne spremnosti hrvatske granične policije. Ovdje možete saznati više informacija.

Detaljne informacije o načinu funkcioniranja sustava, uključujući prikupljanje biometrijskih podataka i način prelaska granice, možete provjeriti ovdje. MUP poziva putnike da se pravovremeno informiraju o novom načinu evidentiranja prelazaka granice, kao i putem službene stranice EES-a, te da prilikom putovanja imaju potrebnu dokumentaciju i postupaju sukladno uputama policijskih službenika kako bi se granična kontrola odvijala što brže i učinkovitije. Kako funkcionira EES? Sustav ulaska/izlaska jedan je od ključnih informacijskih sustava Europske unije u području upravljanja granicama te se njime modernizira i unapređuje granična kontrola za državljane trećih zemalja koji ulaze u šengenski prostor i u njemu će kratkotrajno boraviti.

