Zatvara se Trumpov 'Aligator Alcatraz'? Ispražnjen je od migranata, a sudbina mu je neizvjesna

Broj ljudi u kontroverznom Trumpovom centru za pritvor imigranata 'Aligator Alcatrazu' prepolovio se nakon što je sudac naredio zatvaranje većeg dijela objekta, ustvrdio je 'granični car' Tom Homan

Američki mediji, pozivajući se na interne e-mailove između dužnosnika s Floride, javljaju da bi centar mogao biti ispražnjen u roku od 'jednog dana'. Centar, smješten duboko u močvarnom području Everglades na Floridi, otvoren je u srpnju kako bi bi se u njega smjestili imigranti kojima prijeti masovna deportacija koju provodi Trumpova administracija. Ubrzo je centar i smještaj ljudi izazvao niz tužbi zbog loših uvjeta i štete nanesene osjetljivom ekosustavu Evergladesa, mjesta svjetske baštine UNESCO-a.

Sud zabranio rad centra Prošli tjedan, savezni sudac izdao je preliminarnu zabranu kojom se zaustavlja proširenje objekta i nalaže obustava njegovih operacija, a svi pritvorenici moraju biti preseljeni u roku od 60 dana. Homan je, odgovarajući na upit BBC-ja, potvrdio da se broj pritvorenika od donošenja presude prepolovio. Nije precizirao koliko ih je ostalo, ali kompleks je izvorno izgrađen za smještaj do 3000 ljudi.

'Ne slažem se sa sucem koji je donio tu odluku', rekao je Homan. 'Bio sam tamo. Ušao sam u pritvorske prostorije. Vidio sam čist, dobro održavan objekt.' Također je branio medicinske objekte u pritvorskom centru, nazvavši ih 'boljima nego oni koje imaju mnogi američki građani', te rekao da uključuju sletne rampe za helikoptere koji prevoze pritvorenike u obližnju bolnicu. Homan je također odbacio sve ekološke zabrinutosti u vezi s gospodarenjem otpadom.

Trumpova glasnogovornica: 'Nećemo odustati' Tijekom brifinga za novinare u Bijeloj kući u četvrtak, glasnogovornica Karoline Leavitt izjavila je da će administracija poštovati sudske naloge, ali da neće 'odustati'. 'Oduvijek smo govorili da ćemo se nastaviti boriti na sudu', dodala je. 'Smatramo da je odvratno što se jedan aktivistički sudac ubacio u pitanje ovog pritvorskog centra za migrante'.

Leavitt je rekla da je preseljenje migranata nakon sudske odluke 'nepotreban teret' za dužnosnike domovinske sigurnosti i agente 'koji bi trebali uklanjati te kriminalce iz naše zajednice'. Kevin Guthrie, izvršni direktor Odjela za upravljanje u hitnim situacijama Floride, procijenio je krajem prošlog tjedna da će broj migranata u Aligatoru u Alcatrazu 'vjerojatno pasti na nulu u roku od nekoliko dana', otkrili su mailovi u koje su uvid imali AP i New York Times.